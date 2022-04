Di que la naranja es de valencia

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , y la consejera de Agricultura, Mireia Mollà, en su visita a la feria agroalimentariade Berlín, hicieron el ridículo más espantoso tirando por tierra la naranja valenciana, una por pronunciar la icónica frase reflejada en el titular del artículo y el otro por mantener la boca cerrada y no decir ni ‘pio’.

El representante de una firma de zumo admite que no está seguro de la procedencia de las naranjas. La consejera responde: «Di que son de Valencia, nadie lo va a comprobar». Huelga decir que la consellera de Agricultura pidió disculpas por su desafortunado comentario; también es verdad que no le ha quedado otra porque ha sido pillada, grabada y retratada. Mollà lamentó «profundamente» que alguien se hubieera podido sentir «ofendido» y alegó que la frase se había sacado de contexto. La cantidad exacta de ofendidos es difícil de averiguar pero miles de agricultores valencianos y sus respectivas familias, seguro. Imagino que el zumo le sentó fatal y de ahí ese desatino a la hora de expresarse ( prueba inequívoca de que esas naranjas no eran valencianas).

Curiosamente, en 2018, el suecano Joan Baldoví revivió en el congreso de los Diputados la archiconocida imagen de Vicente González Lizondo con una naranja en el Congreso. El líder de Compromís no llegó a depositar el cítrico en el escaño de Pedro Sánchez, como hizo el entonces líder de Unió Valenciana. «Cuando termine de arruinar a Alicante, Castellón y Valencia, habrá arruinado a España», dijo Lizondo, quien al bajar de la tribuna depositó la naranja sobre el escaño del presidente. Casi 30 años después estamos peor. Hace un tiempo Baldoví pidió al entonces ministro José Luís Ábalos, que exigiera a la UE que no hundiese aún más a los agricultores valencianos y frenase la llegada masiva de fruta sudafricana. Pero antes de conseguirlo fue destituido.

Las pérdidas del sector agropecuario valenciano ascendieron en 2021 a 640 millones de euros. El precio de la naranja se ha hundido hasta los 0,09 euros/kg, la tercera parte de los costes de producción, hay muchos campos con la naranja en el suelo debido al ‘meninfotisme’ del gobierno valenciano y su incapacidad a la hora de gestionar este gran problema, permitiendo la entrada masiva de cítricos de países terceros, sobretodo naranjas, hasta casi el mes de diciembre. Según el informe del Ministerio de Agricultura, en octubre de 2021 se importaron 181.593 toneladas de naranjas procedentes de países terceros, la cifra más alta de los últimos 8 años y un 72,2% respecto a 2020. La navelina se encontró en noviembre con los mercados llenos de naranja, mayormente sudafricana, que ha entrado en competencia con la valenciana, desplazándola del mercado y hundiendo los precios.

Como a mí recitar el Evangelio no se me da tan bien como a Baldoví, acabaré el artículo con un aforismo del gran escritor y filósofo Eric Hoffer dedicado a todos los políticos españoles: «La gente que muerde la mano que los alimenta normalmente lame la bota que los patea».