Sueca ordena cerrar el albergue felino por no ajustarse a la ley

El Refugi dels Angels de Sueca deberá cerrar sus puertas. Este centro de acogida de animales, preferentemente gatos ha lamentado la negativa del ayuntamiento a reconocerle legalmente como «núcleo zoológico» y reprocha «la falta de colaboración» del consistorio. El gobierno municipal, en cambio, alega que el local, que ocupa un antiguo bajo comercial en la calle Foressos, ha generado quejas del vecindario por «ruidos y malos olores» y no dispone de la preceptiva licencia de actividad, por lo que no cabe otra opción que clausurarlo.

El ayuntamiento ha realizado un detallado informe que recoge las quejas vecinales por el «hedor y la insalubridad» del recinto. Los tecnicos municipales, tras inspeccionar el local, concluyeron que la actividad de refugio de animales resulta «incompatible con el emplazamento donde se desarrolla», en pleno casco antiguo de la ciudad.

En cuanto a las medidas higiénico-sanitarias exigibles, los técnicos municipales constatan que no se dan «las garantías suficientes, dada la escasa ventilación del local, y la dificultad de realizar los trabajos de limpieza y desinfección» imprescindibles para autorizar un refugio animal». Del mismo modo, el ayuntamiento alega, en cuanto a la eliminación de aguas residuales, que no pueden ir a la red de alcantarillado «sin previa depuración al no poderse asimilar al uso doméstico» y respecto a la eliminación de basuras recuerda que « tendría que contar con un servicio autorizado de recogida o un sistema de tratamiento inviable en el local».

El expediente municipal alude asimismo a la existencia de un informe del grupo especializado de la Guardia Civil (Seprona), en el que se detalla «tanto el numero de animales, así como las especies y las condiciones en las que se encontraban» cuando lo inspeccionaron.

En estas condiciones, fuentes municipales reconocieron ayer que se ha dado a los responsables de la protectora «un mes de tiempo para abandonar el local», dado que los técnicos concluyen que no se puede desarrollar en él la actividad que promueve el grupo animalista, por lo que proponen a los gestores del consistorio que decreten su cierre definitivo.

Los responsables del refugio, según defiende el ayuntamiento, no han pedido ninguna licencia de obras para adecuar el local al uso previsto. El último uso que consta a los archivos municipales es el de cristaleria, según la licencia otorgada en mayo de 1985 y desde entonces no se ha registrado ningún trámite alternativo. El consistorio señala que una mera memoria de la veterinaria no es la adecuada para legalizar el refugio, puesto que hay que presentar un proyecto de actividad suscrito por un técnico competente.

La asociación que gestiona el refugio, sin embargo, aseguró ayer que va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar el cierre del refugio y subraya la labor que ha desarrollado de manera altruista no solo para retirar gatos abandonados en la calle sino también para curar a los animales heridos, con los enormes gastos veterinarios que ello conlleva. El grupo replica que interior del local de la calle Foressos está acondicionado para facilitar la vida de los felinos. Los voluntarios se preocupan de alimentar a los animales para garantizar su subsistencia.