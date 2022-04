La crecida del río por la lluvia incomunica otra vez en Turís una urbanización

Los vecinos de la urbanización «Peña la Nota» de Turís han vuelto a quedarse incomunicados a causa de las inundaciones. La crecida del río Buñol, junto al mal estado del badén que da acceso principal a ese conjunto de viviendas, afecta a la vida diaria de 18 familias que residen en la zona, de las cuales muchas de ellas son de avanzada edad.

La situación no ha cogido por sorpresa a los habitantes de la «Peña la Nota», porque cuando llueve de manera continua saben que las inundaciones no tardan en aparecer. La temporada de lluvias durante marzo y abril ha sido abundante en la zona de la Ribera. Esto ha hecho que muchos ríos hayan aumentado su caudal , hasta el punto de desbordarse. Este es el caso del Río Buñol, que a su paso por el término municipal de Turís, ha dejado a varias familias sin poder pasar de un lado al otro del camino que une el casco urbano con la urbanización.

Los vecinos necesitan pasar por allí de manera imprescindible para llegar al pueblo porque tienen necesidades médicas o familiares. En los últimos días, aquellos que se atrevían a pasar el tramo inundado con sus vehículos, veían cómo el agua llegaba a tapar la mitad de las ruedas. Esto provoca que tras años de desplazarse por zonas inundadas, tengan los frenos estropeados. Otro de los problemas que conlleva esta situación, es la falta de servicios básicos de limpieza. Durante los últimos quince días, el camión de recogida de residuos solo ha pasado una vez, dejando durante más de una semana los desechos en las calles.

Cuando sucedió la anterior inundación, tuvieron que pasar 11 días hasta que el río bajó su nivel y el camino estuvo de nuevo disponible para ser transitado. Al darse cuenta de esta situación, el ayuntamiento abrió un camino alternativo pero también se inundó a los pocos días y quedó totalmente inservible. Después de una semana sin poder ir a comprar, los vecinos de la urbanización comenzaron a notar escasez de comida y alimentos básicos. Varias de las familias que residen en aquel enclave tuvieron que contactar con la Policía Local y el ayuntamiento para pedir ayuda. El alcalde ordenó llevar comida con una retro excavadora que pudiera pasar el tramo con más cantidad de agua y así hacerles llegar los alimentos demandados.

Se ha intentado encontrar soluciones y hablar con diferentes instituciones y autoridades, como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyos responsables alegan que la reparación y adecuación del terreno afectado por las inundaciones es responsabilidad del ayuntamiento.

miedo

«Hay inundaciones varias veces al año y siempre vivimos con el miedo de volvernos a quedar incomunicados», explica Rosa Carmen Escribá, vecina de la urbanización. Como ella, 17 familias más se encuentran en esta situación de preocupación cada vez que llueve. Según Escribá, llevan «muchos años» demandado que se ponga una solución a este problema que ha dejado situaciones «alarmantes», hasta el punto de ver como no podían salir de su urbanización en prácticamente dos semanas. «El problema es que no hay otra vía o ruta transitable, así que o pasamos por el badén o no podemos salir», confirma Escribá. Algunos de los vecinos ya optan por poner una denuncia conjunta.