Guadassuar y l’Alcúdia pactan evitar el derribo de una industria

El diálogo ha obtenido sus frutos y permitirá salvar de la demolición la empresa de cementos Propamsa, situada en el polígono de la Garrofera de Guadassuar. Sobre ella pesaba una orden de derribo fruto de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de L’Alcúdia hace más de una década. Ahora, las tres partes implicadas en el conflicto trabajan codo con codo para garantizar su continuidad.

Según confirmaron a Levante-EMV fuentes de la empresa, fue la Generalitat Valenciana la que propició una reunión en la que participaron representantes de los dos consistorios ribereños y de la mercantil para poner paz en un disputa en la que subyacía la antigua animadversión de los dos pueblos. Tras aquella cita, las tres partes acordaron dejar de lado el pasado y caminar de la mano hacia un futuro en el que cohabitar de forma pacífica. De hecho, presentaron un escrito conjunto ante el juzgado encargado de la ejecución de la sentencia en el que se solicitaba la suspensión del procedimiento solicitado por el ayuntamiento alcudiano.

«El juzgado acordó suspender la ejecución de la sentencia y, desde entonces, las partes trabajamos para que Guadassuar lleve a cabo algunos ajustes en su normativa urbanística, siguiendo para ello las pautas marcadas por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana», corroboraron las mismas fuentes.

Trece años de litigio

Se pondría, de este modo, fin a un conflicto que arrancó hace más de una década, a finales de 2009, y supuso un nuevo frente abierto entre l’Alcúdia y Guadassuar. El consistorio que entonces encabezaba Roberto Martínez planteó un recurso contencioso-administrativo al considerar que la licencia de obras concedida a la fábrica era ilegal y que la industria suponía un riesgo para la pedanía de Montortal, situada a unos trescientos metros. Se alegó que la producción de cemento, que de partida se preveía en unas 80.000 toneladas al año, resultaría perjudicial. Además, incrementaría el volumen de vehículos pesados que por allí transitan.

Por su parte, la empresa siempre ha defendido que su práctica está muy alejada de lo que de ella se presupone, ya que no se dedica a la fabricación de cementos, sino a la manipulación y transformación de morteros, por lo que consideraba que no cabía calificarla como actividad peligrosa. Igualmente, ya recordó en el pasado que la propia sentencia constataba que por la tipología de la actividad y por aplicación de la ley de impacto ambiental valenciana no se requería pasar el trámite de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, Propamsa ha insistido en numerosas ocasiones que la instalación cuenta con todas las medidas de seguridad en cuanto a emisiones de gases, humos, ruido o polvo; circunstancia que le ha valido un expediente libre de sanciones.

Al límite del plazo

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia, que declaró nulas la licencia de obra concedida a la empresa en octubre de 2007 y la licencia ambiental, fechada en julio de 2008. Por ello, ordenó la clausura de la instalación y la demolición del complejo. Fue hace aproximadamente un año, momento en el que expiraba el plazo de un lustro para reclamar la ejecución de sentencia, cuando el Ayuntamiento de L’Alcúdia solicitó que se derribara la industria.

Tras aquel movimiento, tanto la empresa como el gobierno de Guadassuar apelaron a la población vecina para buscar una solución que evitara el cierre de la fábrica y la pérdida de los puestos de trabajo que genera. Finalmente, y con el paso de los meses, se ha alcanzado un acuerdo que satisface a todas las partes.