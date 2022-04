¿EStamos locos los humanos?

Hace un mes la temperatura subió 40ºC en la Antártida, el año pasado un iceberg más grande que Mallorca se soltó de la banquisa helada y hace dos años Siberia registró temperaturas 10ºC por encima de lo normal. Cada vez hay más olas de calor, temperaturas récords y fenómenos climáticos extremos. El Acuerdo de París, que nació insuficiente, parece no ser ya prioritario y los gobiernos aplican escasas medidas para solucionar la crisis climática; así que vamos camino de un incremento global de 3ºC durante las próximas décadas, que originará en España días con máximas de 60ºC (A. Turiel, CSIC).

Recursos naturales como el petróleo, el oro, la plata, el antimonio, el cobre, incluso el agua dulce o la tierra fértil están agotándose, al tiempo que se dispara su precio. Los científicos ya avisaron, en 1972, que el crecimiento económico continuo es imposible en un planeta finito («Los límites del crecimiento», Meadows).

Necesitamos aplicar toda nuestra inteligencia y esfuerzo para resolver las crisis del clima y el agotamiento de recursos, pero en vez de ello nos enzarzamos en guerras. La OTAN ha provocado reiteradamente a Rusia hasta conseguir que invadiera Ucrania, atrapando a la población civil entre el tercer ejército más potente del mundo, comandado por el ultranacionalista Putin, y los batallones neonazis comandados por Zelensky, que no es mejor que aquel y si le hubieran hecho caso ya sufriríamos la III (y última) Guerra Mundial, porque los 13.000 misiles nucleares más las armas químicas y biológicas escondidas sobran para acabar con toda la humanidad. Homo ¿sapiens?

Muy lamentable todo, especialmente el papel subordinado de la UE, a las órdenes de EEUU, que en vez de rebajar la tensión y favorecer algún acuerdo de paz azuza a los ucranianos y les envía más armas para prolongar la agonía, aunque todos siguen comprando petróleo y gas ruso... Como siempre, pierden los pueblos y ganan los vendedores de armas y combustibles.

Qué gran peligro la nueva proliferación de la extrema derecha, que ya provocó la II Guerra Mundial, con 60 millones de muertos y la destrucción de medio mundo. Y qué vergüenza la diferencia con que tratan a los fugitivos. A los ucranianos blancos y de ojos azules se les recibe como amigos y a los morenos o negros que huyen de otras guerras (Siria, Afganistán, Palestina, Yemen, Sáhara, Congo, Camerún, Nigeria, Etiopía, etc.) se les impide entrar a la UE y son abandonados en las fronteras.

Sólo tenemos esta década para reducir a la mitad los combustibles fósiles y proteger los ecosistemas. Si no decrecemos lo suficiente se habrá fundido tanto hielo que la superficie terrestre absorberá más energía solar y las temperaturas aumentarán más rápidas e irreversiblemente. No se acabará el mundo, ni siquiera la biosfera, pero ya no habrá vuelta atrás y cada vez será más difícil vivir.

Tenemos que parar todas las guerras y proteger los ecosistemas. Actuando de forma racional y equitativa, todavía podemos evitar el colapso.