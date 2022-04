El Alzira desconfía del colista y buscará su mejor versión

Partido de contrastes el que se vivirá mañana a las 18 horas en el estadio Ciudad de Puertollano. La UD Alzira se enfrentará a un Calvo Sotelo que tiene pie y medio en 3ª RFEF. Los ciudadrealeños están a once puntos de la permanencia con doce en disputa. Por su parte, con los tres puntos el conjunto azulgrana sumaría 45 y podría dejar a varios equipos que están en descenso o cerca a ocho de distancia.

El Calvo Sotelo es el colista y único equipo de los cuatro castellanomanchegos que no ha reaccionado en la segunda vuelta. Solo con estos puntos, el Socuéllamos, Toledo y Marchamalo estarían en la parte alta de la clasificación. El Alzira, por contra, es el antepenúltimo de la segunda vuelta. Pese a estos números, el cuadro puertollanense fue capaz de golear 4-0 al Mar Menor hace dos jornadas y complicarle la vida al Intercity hace cuatro. «Son un equipo que juega muy bien en casa», comentó Dani Ponz, entrenador de la UD. De hecho a principio de temporada eran candidatos a estar en la zona alta, pero la alegría atacante se traduce en problemas en defensa de los que no se reforzó en enero. Pepe Masegosa sustituyó a Darío Martín, «con lo que el equipo canaliza menos y juega más directo», destaca Ponz. El mejor de los refuerzos invernales fue el delantero Wilson Cuero, con casi diez años en 2.ª B, y el lateral Fede Olivera. Masegosa tendrá las bajas de dos jugadores no habituales: Loro y Javi Sánchez.

El técnico alzirista no tiene ninguna confianza por la posición del rival: «En la última jornada de los seis primeros solo ganó el Murcia».

Para colmo, los problemas no paran de crecer. A Javier Soler se le ha alargado dos semanas más el periodo de recuperación definitiva de su dedo roto. Su habitual pareja en el centro de la zaga, Kaiser, chocó con su compañero Paweł y prácticamente da por concluida su temporada. Tras la resonancia no se ha visto rotura de ligamento y evitará el quirófano. A Francis también puede habérsele acabado la liga. Tiene una rotura fibrilar de 1’3 cm. Por si no fuera poco, otro de los jugadores con más minutos, Lado, que se perdía el partido por sanción, ha sufrido una microrotura de 0’6 cm aunque el técnico del Grau espera contar con él la próxima semana en Socuéllamos.

Por tanto, Selfa y Marenyà se vislumbran como el doble pivote por delante de una defensa jovencísima compuesta por Estacio –si se recupera de la calentura-, Bono, Roan (que vuelve tras estar de baja) y David López. El juvenil del División de Honor Joan Sanchís irá convocado. No se descarta la llamada a Diego si Estacio no se recuperara.

La primera visita alzirista a Puertollano será dirigida por el extremeño Daniel Miranda Bolaño.