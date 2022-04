Els favors polítics tenen un preu

Sueca ordena cerrar el albergue felino por no ajustarse a la ley». Este titular el poguerem llegir el passat dimecres en aquest diari. I també que «los tecnicos municipales, tras inspeccionar el local, concluyeron que la actividad de refugio de animales resulta ‘incompatible con el emplazamento donde se desarrolla, en pleno casco antiguo de la ciudad». Vaig a situar als lectors en els precedents d’esta situació, ja que vaig estar regidora de Medi Ambient la passada legislatura. El fet és que passaren coses molt curioses. Una d’elles és que l’associació no va entendre en cap moment els protocols necessaris que s’han de complimentar per accedir-hi. D’altra que consultant amb els tècnics de la casa, m’informaren que hi havia diverses denúncies contra ells per causes sanitàries i, per últim, en aquells dies van publicar a les seues xarxes un vídeo de maltractament animal que passava a la Muntanyeta dels Sants. És clar, em vaig posar amb contacte amb el Seprona perquè s’encarregaren del tema, com marca la llei, i així ho feren.

Donada la proximitat de les eleccions municipals, decidirem aturar el tema i reprendre-ho després. Este fou el detonant perquè l’esmentada associació emprenguera una campanya contra un servidora, contra la aleshores alcaldessa, Raquel Tamarit i contra Compromís, la qual cosa era molt convenient per a un sector del govern actual que li reia les gràcies i li feien els cors. Jo era considerada com una assassina d’animals o alguna cosa semblant. En uns dels primer plenaris, l’actual govern municipal li va atorgar una certa quantitat de diners a l’associació, sense passar per la subvenció i, més tard, se li van concedir els 4.000 euros, que és la quantitat que totes les associacions animalistes reben. A més a més, en un dels primers plens municipals de la legislatura, aprofitant que esta humil regidora va presentar una moció relacionada amb el benestar animal, este sector de l’actual govern em va muntar un «escrache» en el Ple. Amb l’esmentada associació entre el públic assistent, i on m’insultaren i m’acusaren per dir-ho suau d’antianimalista. Qui tinga interés pot recuperar en Sueca TV el Ple ja que es va enregistrar tot. Jo en vaig posar dreta i els vaig dir que si seguien per eixe camí els presentaria una demanda. I ahí va quedar tot fins a que, fa uns dies, poguerem llegir en este diari les novetats informatives. I ara hi han preguntes que necessiten una clara resposta: Per què es va atorgar la subvenció i altres ajudes si, com el mateix consistori afirma, l’esmentada associació encara havia acumulat més queixes per les penoses condicions no sols dels animals sinó del local?, Per què els han donat subvencions si ja la passada legislatura no acomplien els requisits i, tal com han declarat a este diari: «El último uso que consta en los archivos municipales es el de cristaleria, según la licencia otorgada en mayo de 1985». Sent esta l’única llicència d’activitats. Moltes preguntes i les respostes hauran d’eixir a la llum. I les responsabilitats també hauran de ser depurades.