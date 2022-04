El cerco judicial no frena al autor de las pintadas nazis: hay 130 más

No ha parado durante seis años de ensuciar Carcaixent con pintadas de odio. Poco parece importarle a David P. T., presunto autor de esos mensajes y símbolos nazis, estar a punto de sentarse en el banquillo ante un tribunal por los mil grafitis que se le atribuyen. La Fiscalía solicita para él tres años de cárcel y una sanción de 23.000 euros por un delito continuado de daños con el agravante de odio racista y antisemita. Sin embargo, por las calles del municipio se siguen detectando recientes esvásticas y toda clase de emblemas fascistas. La acusación particular, promovida por el ayuntamiento, ha tenido que ampliar la demanda de manera sucesiva ante la continua aparición de nuevos grafitis. Un colectivo juvenil ha documentado 130 nuevas pintadas en las últimas semanas.

Las esvásticas no han desaparecido de Carcaixent pese al cerco judicial a su presunto autor. Recientemente se han documentado muchas más pintadas. Y los jóvenes antifascistas del pueblo han solicitado al ayuntamiento que denuncie esa reiteración ante la Fiscalía.

El catálogo es inacabable: cruces celtas y todo tipo de mensajes racistas o difamatorios contra víctimas asesinadas por la extrema derecha como Guillem Agulló. El presunto autor adapta los textos a la actualidad de cada momento. En los últimos días ha realizado pintadas ensalzando al Batallón Azov, la unidad militar neonazi que combate junto al ejército ucraniano la invasión rusa. «Es sangrante que se haya dedicado durante seis años a manchar con mensajes de odio tantas calles y no haya pasado nada», comentan indignados algunos activistas que se organizan para tapar de vez en cuando los grafitis.

Seis años sin descanso

En 2017 aparecieron las primeras pintadas fascistas. Los vecinos más concienciados respondieron con la constitución de la plataforma «Carcaixent Net d’Odi», a la que se unieron grupos culturales y asociaciones de padres de los colegios. El colectivo organizó grupos para tapar las pintadas y recogió firmas para reclamar al ayuntamiento que interviniera. Un dosier elaborado por el entonces concejal Carles Albert y numerosos voluntarios fotografió las primeras 700 pintadas. El consistorio envió el documento a la Fiscalía y, con él, se activó el proceso judicial.

Las instituciones fueron a remolque de la sociedad civil. Fruto de la presión ciudadana, el ayuntamiento se personó en 2020 como acusación particular en la causa. Desde entonces, la acusación ha aportado sucesivas actualizaciones a la denuncia inicial. Con tal de no dilatar aun más el proceso judicial, se decidió dejar de enviar las nuevas pintadas, que no han cesado en ningún momento. Un técnico grafológico de la Guardia Civil atestiguó en su informe que correspondían al mismo autor.

A estas pruebas se le sumó la declaración de un joven, antiguo amigo de David P. T., que testificó contra él y aportó audios extraídos de unas conversaciones de WhatsApp con el presunto autor de las pintadas. En esas grabaciones, el acusado se vanagloriaba de su actividad y profería amenazas a jóvenes del pueblo. En 2021 un vecino le pilló garabateando una esvástica junto a dos menores en la pared de una vieja industria local, a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil. Lo grabó con su móvil y rápidamente el vídeo se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía de Menores no vio delito en las imágenes al considerar que no quedaba clara la participación de los niños. Ha sido habitual ver al acusado junto a su sobrino y un amigo. Y ya han realizado sus primeros rayajos, siguiendo como aprendices los pasos de su mentor.