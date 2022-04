El Refugi dels Àngels de Sueca

Senc molt el malestar generat per este tipus de notícies i que, per la forma d´exposar les coses, duen a confusions als veïns i veïnes que no coneixen el que es parla i que m’agradaria explicar. No vaig entrar en política per a descontentar a la gent, sino per a estar al seu servei. Servei que dia a dia es manifesta en una atenció de tu a tu amb els veïns i veïnes. Atencions que ens duen a personar-nos al lloc per a comprendre el malestar que es genera en una barriada, ja siga un forat en la calçada, un taulell enfonsat o un soroll provocat per alguna maquinaria.

De vegades, després de posar tota la bona voluntat del món, molta gent creu que actuem en doble sentit o afavorint amics o familiars. Em pregunte com poden malinterpretar algunes decisions que venen forçades per veïns que, amb tota la seua legitimitat, posen una denuncia davant l’ajuntament. Es deu de fer cas, no? Tinguen raó o no, en principi.

En el cas del Refugi dels Àngels, la denúncia veïnal obliga a aplicar la normativa a la que deu ajustarse l’activitat, que deuria d’haver-se fet des de fa més de dos anys. Segons l’informe de l’arquitecte municipal, esta activitat no s’ajusta a l’ubicació, en concret, la placeta dels Foressos. Estem parlant d’actes que són reglats i que, per molt que vullgam políticament mantindre el refugi on està, normativament no pot ser. Pot pareixer injust, pero són actes reglats i els tenim que respectar, vullgam o no. Està traient-se de context i no ho entenc.

Ningú posa en dubte la extraordinària tasca que desenvolupa la protectora. Els seus voluntaris o voluntàries treballen de valent dia a dia; el problema apareix perquè no és el lloc idoni per a conviure els veïns i veïnes de la zona amb un número tan elevat d’animalets. L’ajuntament no tanca el recinte, el que li diu a la protectora és que no pot exercir este tipus d’activitat en el centre del poble pel número elevat d’animals que conté el mateix.

Molt s’ha debatut per a poder enquadrar esta activitat dins del casc urbà. És entendible que no es poden tindre més de 60 gats, gossos, pollastres, ànecs i demés dins d’un local d’uns 60,00 m2 inclòs dins d’una finca en ple casc urbà. El técnic aixina ho ha establit i davant un informe d’un tècnic que reflexa la normativa vigent no podem fer res.