El Síndic de Greuges pide más aparcamientos para dependientes en Benifaió

El Ayuntamiento de Benifaio no ha concedido una plaza de aparcamiento reservada a una persona con movilidad reducida. La queja del vecino ante la negativa del ayuntamiento ha llegado hasta el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, que ha recomendado a la corporación municipal que solucione el problema.

La solicitud presentada por el ciudadano benifaionense de crear una plaza de aparcamiento reservada se demoró notablemente y al final fue denegada alegando que la persona que reclamaba esa plaza de aparcamiento no disponía de un certificado de grado de diversidad funcional igual o superior a 80%. Al comprobar que la situación no avanzaba y sin más recursos a los que acogerse, el interesado presentó una reclamación. Alegó que el objeto de su solicitud no era principalmente la atribución de una reserva de estacionamiento individual sino la creación de un mayor número de plazas reservadas a personas con movilidad reducida en el municipio para que puedan ser empleadas por quienes necesitan hacer uso de las mismas.

En Benifaió existía una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida, pero recientemente ha pasado a ser nominativa y con número de matrícula. Esta circunstancia ha impedido que los demás vecinos que la necesitaban puedan utilizarla , por lo que quedarán exentos de este derecho. Este cambio ha propiciado que las personas que necesitan este servicio no tengan plena accesibilidad en el municipio.

El Sindic de Greuges se ha pronunciado ante esta situación. En primer lugar ha recomendado al ayuntamiento de la localidad evaluar la adecuación del número de plazas establecidas, en régimen de uso común, para el aparcamiento de personas con movilidad reducida en el municipio. Por otra parte, también ha hecho hincapié en la obligación que tiene la Administración Pública de responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción de la notificación del Síndic, así como de informar a la persona interesada en la queja.

El ayuntamiento de Benifaió está obligado a transmitir sus respuestas sobre el posicionamiento respecto de las recomendaciones y sugerencias contenidas en la resolución del Síndic de Greuges. En caso de aceptarlas, se harán constar las medidas adoptadas para su cumplimiento y el plazo en el que se pondrán en marcha. En el caso contrario, se tendrá que detallar la motivación por la cual no ha sido aceptada.

La falta de plazas de aparcamiento en diferentes localidades sigue siendo una problemática a la cual se enfrentan las personas que necesitan utilizarlas a diario. Según el decreto por el cual se regulan las plazas de aparcamiento reservadas a personas titulares de la tarjeta de estacionamiento, «todos los municipios de la Comunitat Valenciana deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción de plazas de aparcamiento en su núcleo urbano y, además, la misma proporción en los principales centros de actividad de los mismos. Estas plazas deberán cumplir las condiciones reglamentariamente previstas en la normativa de accesibilidad».

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España afirma que se debe promover, proteger y asegurar las condiciones de igualdad para todos los humanos y respetar todas las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En este grupo se incluyen aquellas personas a las que su condición les pueda impedir participar de manera íntegra en la sociedad.

Personas con diversidad con derechos reconocidos en la sociedad