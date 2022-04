La UD Alzira se asegura de forma virtual otro año en 2.ª RFEF tras su victoria

La UD Alzira tiene prácticamente segura su continuidad el año próximo será equipo de 2.ª RFEF. La victoria del domingo por 1-3 ante el Puertollano otorga a los azulgranas 45 puntos. Para descender directamente tendría que bajar siete puestos, perdido los tres partidos contra Socuéllamos, At. Pulpileño y At. Levante. Sin embargo, solo seis equipos podrían superarlo, ganando cinco de ellos todos sus partidos, algunos contra Intercity, Murcia, Hércules y Mar Menor). «Aunque vamos a ir a por los nueve puntos que restan, estoy muy satisfecho de tener prácticamente hecha una permanencia que el Alzira no conseguía desde 2001 y además, en el grupo más difícil de la 2ª RFEF», comentó Dani Ponz a Levante-EMV. Ni en 2009 ni en 2011, la UD se mantuvo en la extinta 2ª B.

Los del Cerrú protagonizaron una buena primera parte en la que pudieron adelantarse en el marcador. «Nos superaron con el fuera-fuera que hacen muy bien con el 1-4-2-4», explicó el técnico alzirista. A los 10 minutos Valdivia envió un disparo a centímetros del travesaño. Siete minutos después tuvieron otra doble ocasión. El primer tiro de Cuero fue repelido por Paweł y el segundo, de Sancho, por la defensa. Superada la media hora, tras una buena jugada por la banda derecha, Iván Limón no encontró palos. Para afrontar la segunda parte, Dani Ponz retiró a Carlos Pérez y dio entrada a Sesé. «Con el cambio de sistema a 1-3-1-4-2, el Alzira mejoró la imagen», añadió. A los diez minutos, a la salida de un córner, David López cabeceó ligeramente alto. Al filo del cuarto de hora Beli envió un zurdazo cerca del larguero. Dos minutos más tarde, el lateral Juanma disparó desde fuera del área y Beli desvió para marcar el 0-1. El de San Fernando fue sustituido por Martín Lapeña «para jugar con un doble 8 a pierna cambiada para meter más pase dentro». Nada le duró la alegría al Alzira porque 100 segundos después Iván Limón remató el empate tras un centro perfecto. «Fallaron los dos centrales que fueron a por balón cuando habíamos entrenado que había que cerrar a los delanteros», prosiguió el del Grau. Los alziristas no cejaron en su empeño por llevarse los tres puntos. Coscia recibió una gran asistencia y con un perfecto regate remacha el 1-2. Pese a la necesidad extrema de sumar, Pepe Masegosa no hizo cambios hasta el minuto 75 en que realizó tres de golpe. Ponz dotó de más empuje a su flanco Izquierdo con Zarzo por el delantero Chema. «Además solo teníamos jugadores de ataque -del primer equipo- en el banquillo por lo que nos protegimos con un 1-4-5-1», dijo Ponz. A falta de ocasiones siguieron los cambios. A cuatro del final, Iván Limón buscó el empate con un tiro que rozó el poste. Cuando pasaban cuatro del 90, los locales marcaron a la salida de un córner lo que habría sido el empate a dos pero lo hicieron en fuera de juego. Con el equipo azulón volcado, Lapeña lanzó una contra, Zarzo recogió el cuero y lo embocó a puerta vacía desde 25 metros.