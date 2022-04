Un centenar de persones ompliren fins a la bandera la sala de conferències de la Casa de la Cultura de l’Alcúdia per assistir al naixement de la nova criatura de la col·lecció “La nostra gent” de l’editorial Riberenca Edicions 62. “En esta col·lecció, Bausset es sentirà molt ben acompanyat, ja que la compartix amb persones molt estimades per ell, com ara Joan Fuster o Didín Puig” va afirmar el representant de l’Editorial, Pau Àlvarez, en el seu torn de paraula.

Per la seua part, l’alcalde de l’Alcúdia, va obrir l’acte i va agrair l’assistència a l’acte de tortes les persones presents, especialment del fill i les filles de Bausset i els tres alcaldes que l’han precedit en el càrrec. “És molt gran i molt important el sediment d’identitat que ens ha deixat Bausset als qui l’hem conegut- va afirmar Andreu Salom- ara és feina nostra que eixe sediment continue viu per a les generacions que venen”. L’alcalde va informar també que hui divendres l’ajuntament repartia un llibre de regal a tot l’alumnat des d’infantil 3 anys fins a primer cicle de secundària, i que l’exemplar que se regala a cada xiquet i xiqueta des de 4t de primària a segon d’Eso este any és precisament el llibre “Bausset, 101 anys compromés amb el poble”. El fill del protagonista del llibre, Josep Miquel Bausset, va agrair la iniciativa de l’autor i l’acolliment de la idea per part de l’ajuntament, que des del primer moment va donar suport a la idea, des de les regidories de Cultura i d’Educació. “Es una manera de donar vida a mon pare- va dir el monjo de l’abadia de Montserrat- perquè sempre que recordem algú, seguix vivint”. En la seua intervenció, Rafael Martínez va explicar que era el seu primer treball com a il·lustrador, i que la experiència li havia resultat molt enriquidora. La tècnica emprada ha sigut l’aquarel·la, amb alguns tocs en els fons dels dibuixos d’acrílic i aerografia. “He buscat un llenguatge vàlid per a qualsevol edat, perquè les criatures creixen i este llibre és mereix ser conservat” va dir el pintor veí de l’Alcúdia. Per la seua part, Miquel Puig va contar la gran admiració que ha tingut pel mestre Bausset des que el va conéixer i les ganes que tenia, des de fa molt de temps, de poder plasmar-ho en un llibre. Puig va anunciar que “com hauria volgut Bausset, els beneficis dels drets d’autor, els donaré a Escola Valenciana”. L’acte va tindre el moment més tendre amb la lectura, per part de dos alumnes del col·legi Les Comes, d’un capítol del llibre, que inclou el cant de “la Salpassa”. A la història, contada en primera persona per un Bausset xiquet, cantaven els menuts perseguint el rector. En la sala de conferències de la Casa de la Cultura ho van fer Nagore i Laia, arribant directament a la memòria d’infància de moltes de les persones presents. Aprofitant la presentació, també es va poder visitar l’exposició dels dibuixos originals de Joan Martínez Primo, inclosos aquells que finalment no van ser triats per al llibre.