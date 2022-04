El haltera Nayden Tanev se alza con tres medallas nacionales tras un esguince

Cualquiera de los mortales que hubiéramos padecido un esguince de codo tendríamos el brazo en reposo y haríamos los mínimos movimientos posibles. Los deportistas son de otra pasta y Nayden Tanev afrontó con esta lesión, producida solo una semana antes de la competición, el campeonato de España junior de halterofilia celebrado en Vallecas. Este búlgaro, afincado en Alzira desde los dos años, no fue a coger forma sino que lo afrontó con ansias de triunfo. En la exigente categoría de 96 kilos, logró la medalla de plata en arrancada con 115 kg y en dos tiempos levantó 135 kg, que sumaba un total de 250 y que le otorgaron dos medallas de bronce más. «La alegría no fue plena porque me quedé a solo un quilo de haber convertido ambas preseas en plata».

Con todo, puede darse por más que contento ya que 2022 no empezó nada bien extradeportivamente. «En un análisis de sangre se detectó que tenía un nivel de plaquetas muy inferior al habitual, en lugar de 150.000 tenía 5.000, una Trombocitopenia, por lo que cualquier hematoma no me cicatrizaba o incluso podía tener una hemorragia cerebral». Afortunadamente, se halló una solución: «Me han dicho que la solución definitiva puede pasar por la extirpación del bazo, aunque no tiene efecto en un 20% de los casos. Posiblemente pase por quirófano para tener una vida normal». Sin ir más lejos, el próximo 7 de mayo participará en el Campeonato de España Universitario en Los Alcázares (Murcia). «Agradezco a mi club, Toni Gordó y Estefanía Juan que haya podido lograr estos resultados». Además, en la misma competición Andrea Bernia logró la séptima plaza con 40 kg en arrancada y 54 en dos tiempos y Jose Maya alcanzó la octava posición con 100 y 120. Hoy, los halterófilos alzireños participarán en la 3ª jornada de la Liga Nacional y de los Jocs Esportius. Dos semanas después participarán en el campeonato Autonómico en Gandia. Por otra parte, desde el club se sigue promocionando el deporte de las pesas con el programa del Ayuntamiento de Alzira Activa’t en los colegios Lluís Vives, Federico García Sanchiz, Sants Patrons, Blasco Ibáñez y García Lorca.