33 municipios de la Ribera suman más defunciones que nacimientos

Un nuevo informe autonómico evidencia los serios problemas de despoblación que sufre la Ribera, donde el progresivo envejecimiento de sus habitantes preocupa a más de un ayuntamiento. De hecho, son treinta y tres los municipios de la comarca que muestran una tasa de crecimiento vegetativo negativa si se analizan los censos de las últimas dos décadas.

Como ya ha publicado Levante-EMV con anterioridad, la llegada de población extranjera es el factor que sostiene el censo de la comarca en los últimos años. De no ser por los movimientos migratorios, el problema demográfico de la Ribera sería de una magnitud mayor ya que la tendencia natural es clara: envejecimiento y pérdida de habitantes. Una dinámica inquietante que, de no revertirse, acarrearía todo tipo de problemas relacionados con la prestación de servicios de atención básicos. El estudio representa, a través de un porcentaje, el saldo vegetativo de los últimos veinte años sobre el último censo. El resultado es negativo en treinta y tres localidades de la comarca, que por tanto registran más defunciones que nacimientos. El relevo generacional, por tanto, se complica.

El peor dato le corresponde a Antella, con una tasa de crecimiento vegetativo del -21,03 % en el año 2021. Para colmo, el dato ha emperado con el paso del tiempo. En 2018, dicho valor era: -19,6 %. Es, por tanto, la localidad de la comarca que, en relación a su censo, ha registrado más fallecimientos que alumbramientos en las dos últimas décadas. Si a este hecho se le suma la huida de gente joven a ciudades que ofrecen una mejor cartera de servicios, el resultado es que en dos décadas el censo haperdido alrededor de cuatrocientas personas.

En una situación similar se encuentra Sellent, con una tasa de crecimiento vegetativo que en 2021 se situó en el -18,57 %, cuando dos años antes era del -15,17. El municipio contaba en el año 2005 con 484 vecinos, mientras que en 2021 el censo ya había caído hasta los 377. Un porcentaje similar es el que registra Sumacàrcer (-18,1), donde también ha emperado el índice en los últimos años, ya que en 2018 era de -16,23. En su caso, el padrón de 1.377 vecinos de 2001 se ha reducido hasta los 1.072 de 2021.

Llaurí es otro de las localidades donde la despoblación representa un problema más grave. La tasa de crecimiento vegetativo era del -12,57 % en 2018 mientras que en 2021 se situaba ya en el -15,4. La progresiva caída de población ha hecho que se pierdan alrededor de doscientos vecinos en tan solo veinte años. En la actualidad, supera ligeramente los mil cien. Completa el listado de los cinco municipios con una reducción natural de habitantes más preocupante l’Énova, cuyo índice negativo alcanza el 14,8 %.

Son pocas las localidades que presentan una tasa de crecimiento vegetativo positiva. Algo más de una decena. El mejor dato lo registra Sant Joanet (7,9%), el pueblo de la comarca con un mayor porcentaje de jóvenes. Es el único pueblo pequeño en el que la despoblación no supone un problema. También es significativo el de Montserrat (7,48 %). En estas mismas páginas se ha explicado su caso, un «boom» demográfico sin parangón en la Ribera. Su censo se ha incrementado de forma progresiva gracias a su expansión urbanística y su cercanía a la capital provincial. Atraer a centenares de familias se ha traducido, consecuentemente, en un incremento natural de la población. El padrón de 2021 duplica al de 2004. Senyera es el tercer municipio con una mayor tasa de crecimiento vegetativo de la comarca (6,63 %).

Cabría esperar que las grandes ciudades presentasen resultados positivos en el informe, pero no es el caso. De hecho, solo sucede en Alzira y Algemesí. La tasa de crecimiento vegetativo de la capital de la Ribera Alta es del 2,38 %. Sin embargo, se ha reducido con el paso de los años. De hecho, en 2018 era del 3,21 %. La otra localidad en la que la evolución los nacimientos han superado a las defunciones en las últimas dos décadas es Algemesí, con un índice del 3,56 %. Al igual que ocurre con su vecina limítrofe, el dato ha descendido, pues en 2018 acanza el 4,26 %. La tendencia es opuesta en Cullera (-3,34 %), Sueca (-1,98%) y Carcaixent (-2,22 %). En el caso de las municipios de la Ribera Baixa, esta circunstancia no se ha traducido en una pérdida de población, ya que la llegada de nuevos vecinos desde otras regiones la ha compensado. Las dos poseen, de hecho, ahora un censo mayor que hace veinte años. No se puede decir lo mismo de Carcaixent, que ha experimentado un ligero retroceso. En 2001 su censo arrojaba 20.678 habitantes mientras que en 2021, 20.494.

R.S. Alzira