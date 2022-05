Palacín embelesa con su fútbol a Estados Unidos

Hace unos 20 años eran pocos los jóvenes de la Ribera que se desplazaban a Estados Unidos a estudiar en la universidad gracias a su capacidad deportiva. Uno de ellos fue el montroyero David Senchermés. En la actualidad, gracias a empresas como Eture Sports, fundada por el exjugador de la UD Alzira Jaime Miralles tras su experiencia en el país norteamericano, se abre el camino a jóvenes de la comarca para que hagan las Américas. En el Presbyterian College, situado en Clinton, Carolina del Sur, Voro Rivera estudia periodismo (English Communication and Media Studies: Journalism) al tiempo que es un fijo para su entrenador. Javier García fue nombrado mejor jugador ofensivo del equipo en la Franklin Pierce University de Rindge (Boston) y entró en el equipo ideal de la Segunda División Universitaria mientras estudió MBA Sports Management. Otro alzireño, Javito Llinares, está estudiando psicología en la universidad de Troy (Alabama) y su equipo ha quedado tercero. Además, ha sido nominado como All Conference (uno de los mejores tenistas de la conferencia) y «Player to Watch» (jugador más vistoso). El alcudiano Roberto Fernández fue bota de oro con los Milligan Buffs, elegido por los entrenadores en el equipo ideal de la liga «Scholar All American team» y jugó en la 1ª División universitaria de la NCAA con los Bowling Green Falcons mientras estudiaba un MBA.

La pasada semana, el alzireño Pau Palacín fue elegido por su universidad «Male newcomer of the year», el deportista que más ha aportado a su equipo entre los llegados en el último año de todos los deportes que se practican en la Southern Illinois University de Edwardville, conocida allí como la SIUE: desde los clásicos fútbol, baloncesto, béisbol, tenis hasta la lucha libre, ‘cross country’, golf y ‘track and field’. En agosto jugó la primera liga que se disputa entre agosto y noviembre en la que marcó tres goles y entró en el once ideal de todas las conferencias. Tras el parón de Navidad «se juega la liga ‘Spring’, donde se disputan cinco encuentros que hemos ganado todos». Palacín marcó diez goles y dio cinco asistencias en una de las conferencias más fuertes de la D1, la máxima categoría universitaria. «En ésta se enfrentan universidades separadas por 10-11 horas de viaje o incluso nos desplazamos en avión». En su equipo había «doce internacionales», término utilizado para denominar a los no estadounidenses, «y se notaba que hacíamos juego más combinativo; los equipos con más estadounidenses tienen un juego más directo».

Trabajo físico

En los próximos días afrontará los exámenes finales y el 20 de agosto volverá a la universidad para acabar el doble grado de Business Management y publicidad. «Mi entrenador me ha recomendado que juegue en Chicago la USL, una liga semiprofesional desde mayo a agosto, cuando me quiere de vuelta con el equipo de la universidad». Éste puede ser un paso previo a lo que sería un sueño para el ribereño, entrar en el draft de la MLS (Major League Soccer, la liga profesional estadounidense).

El ribereño llegó a Estados Unidos en el verano de 2020 para estudiar y jugar en Carolina del Norte. «Buscaba un clima parecido a Valencia y ahora ha sido un cambio radical». Al principio padeció porque, aunque es un delantero atlético «el físico es el aspecto que más se trabaja y me costó bastante adaptarme». Al acabar al curso retornó a Alzira y jugó con el Tavernes el tramo final de la liga y la promoción de ascenso. En agosto ingresó en la SIUE «porque aquí las universidades funcionan como los clubs. Para ficharte, te pagan los estudios y vi que era una buena oportunidad aunque esté en el centro del país con frío y nieve». Si la aventura americana no tuviera final feliz, el alzireño no descarta volver a Alzira, «donde me hace mucha ilusión volver a vestir de blaugrana».