Antella reclama el indulto para un joven condenado por una agresión que niega

Gran movilización en Antella para respaldar a uno de sus vecinos en su particular lucha por demostrar su inocencia. Pau Juan Juan, de 32 años, se enfrenta a una condena de tres años y medio de cárcel por una agresión que asegura no haber cometido y reclama el apoyo popular a la petición de indulto que ya ha elevado al Ministerio de Justicia. La Audiencia Provincial de València le considera culpable a él y no a la persona que dice haber cometido el delito. «Estamos hechos polvo, hundidos psicológicamente, pero vamos a sacar fuerzas de donde sea para lograr que se haga justicia», aseguraron a Levante-EMV fuentes de la familia. Aunque en estos momentos la ejecución de la sentencia se encuentra paralizada, temen por su ingreso en prisión y las consecuencias que tendría.

Los hechos se remontan al 12 de marzo de 2016, en un pub de València al que habían acudido varios grupos de jóvenes de Alberic y Antella. La agresión se produjo en el cuarto de baño. «Según la declaración de la propia víctima, esa agresión ocurre cuando, al entrar en los servicios, intercambia unas palabras con V. P., al que conocía perfectamente, para sin previo aviso, recibir un golpe con una copa de cristal en la cara que le propina la persona que le acompañaba», expone la defensa del antellense, que añade: «No pudo ver a Pau porque no estaba en el cuarto de baño en aquel momento y lo acusa sencillamente porque lo identifica a través de una foto subió a las redes sociales ese mismo día junto a la persona con la que intercambió unas palabras». De hecho, según aseguró ya en su momento, él se encontraba fuera del local y, desde allí, ya vio cómo el agredido, ensangrentado, salía por la puerta y caía al suelo, donde fue atendido por unas chicas hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Dos años más tarde, otra persona, I. L. F., presentó en el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm un escrito de autoinculpación y reconoce ser el agresor. Con todo, la justicia le da carpetazo porque a lo largo del proceso había ofrecido versiones contradictorias de lo sucedido. Existen, además, otros elementos que consideran clave en la investigación: «Existe un parte de lesiones de I.L.F. del día siguiente en el que presenta un traumatismo por el cabezazo que le propinó el denunciante y el corte en la mano derecha tras romperle el vaso. Además, se hizo cargo de la responsabilidad civil a la que fue condenado Pau. También comparecieron dos testigos que o bien aseguran que fue Isaac el autor material de los hechos o que Pau no se encontraba en el baño». Pena confirmada por el TSJ Ni Pau ni su familia comprenden cómo se ha podido llegar hasta este punto, en el que sobre él pesa una condena de la Audiencia Provincial de València, y ratificada tras apelación por el Tribunal Superior de Justicia, de tres años y medio de cárcel. La familia de Pau aporta, de hecho, las transcripciones de algunas conversaciones entre los abogados de Pau y de I.L.F. en las que se reconstruyen los hechos y elaboran la defensa. «Se ha denunciado a Pau y no a I.L.F. y, como este tenía claro que ninguno de los amigos lo iba a delatar, se comprometió a pagarle el abogado a Pau. Confiaban en que como no había ninguna prueba que incriminara a Pau, no sucedería nada. Y, en el caso de que se complicara todo, se autoinculparía, como así ocurrió. Ahora salta a la vista que hubo un mal asesoramiento por parte de los primeros abogados, pero eso no quita que se esté cometiendo una injusticia. Aquí todos saben que fue I.L.F. y no Pau, es un pueblo pequeño en el que todos nos conocemos y todo se habla». A su petición de indulto, se suman centenares de vecinos a través de la campaña de firmas que ha iniciado la familia en el pueblo y en internet a través de la plataforma change.org. Tal es el clamor popular, que hasta el ayuntamiento piensa tomar parte en el asunto y secundar la petición de indulto de su vecino a través de una moción que todas las fuerzas políticas aprobarán mañana en el pleno. «Sabemos que es difícil, sobre todo cuando el agredido no para de decir que ha sido Pau, parece que solo tenga ganas de verlo en prisión, pero vamos a luchar. Todo el apoyo que estamos recibiendo, y que es mucho, nos da todavía más fuerzas», concluye la familia de joven antellense.