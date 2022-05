La CHJ sanciona a Alginet por reparar con hormigón dos barrancos urbanos

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha impuesto dos sanciones que suman casi 25.000 euros al Ayuntamiento de Alginet por reparar con hormigón dos tramos urbanos de los barrancos del Senyor y Belenguera -también conocido como de la Forca- que quedaron descarnados tras las intensas precipitaciones del pasado mes de noviembre. El organismo de cuenca argumenta que el consistorio no solo ha ocupado cauce púbico sin la autorización necesaria sino que ha ocasionado daños al dominio público hidráulico. Abrió dos expedientes sancionadores que han derivado en sendas multas por importe de 16.173 y 8.707 euros que han causado indignación en el gobierno local.

El alcalde de Alginet, Pepe Alemany, admitió ayer que el ayuntamiento no solicitó permiso a la Confederación «porque se trataba de una actuación urgente», pero no dudó en calificar de «injustas» estas sanciones ya que, según dijo, la reparación ha repuesto la capa de hormigón que ya existía con anterioridad en estos barrancos. Alemany señaló que el ayuntamiento no sólo ha presentado alegaciones para tratar de anular estas sanciones sino que también tiene previsto impugnarlas en vía judicial «y llegar hasta donde haga falta».

El munícipe no dudó en cargar contra lo que considera una inactividad crónica de la CHJ: «Desde el año 1979 que estoy -en política- no han limpiado nunca ningún barranco aquí y eso que hemos tenido tres veces la declaración de zona catastrófica y una cuarta también, como la de noviembre, con lluvias muy intensas. No pedimos permiso porque no tuvimos más remedio que hacerlo, pero cuando lo pides nos dicen que arranquemos lo que se ha hecho y que se vuelva a hacer de escollera, estoy hasta el gorro», indicó Alemany, mientras señalaba que la actuación en el Barranc de la Forca era necesaria «porque afectaba a unas casas que podían tener problemas de estructura» y que en el Barranc del Senyor los daños se situaban en la inmediaciones «de dos colegios».

Alemany reclama reactivar el desvío de los torrentes

El alcalde de Alginet, Pepe Alemany, denunció que los barrancos representan la principal amenaza para el núcleo urbano y recordó que la propia CHJ redactó en la época de Juan José Moragues unos proyectos para desviar estos torrentes y que, según dijo, reciben caudales del Barranc de l’Aigua de Carlet en un caso y del Barranc de la Belenguera de Benifaió en otro. Alemany reclamó que se reactiven estos proyectos ahora que tras la pandemia van a llegar fondos europeos. Recordó que la inversión estimada era de 67 millones de euros. Alginet fue una de las localidades de la Ribera donde más llovió en la madrugada de ayer -el acumulado a media tarde era de 75 l/m2-, aunque sin causar daños.