La passió per l’automoció

A vegades hi ha persones que converteixen la seua passió en ofici. Aquest va ser el cas d’Edgar Oliver Berenguer, nascut a Alzira el 1978, que va ingressar l’agost de 2001 com a treballador a la planta de Ford España, SL, a la factoria d’Almussafes. Açò va ser possible gràcies al fet que havia superat prèviament, de manera brillant, els estudis de Tècnic Superior en Electromecànica de Manteniment al centre docent de Formació Professional de la firma. Una vegada li va ser assignat el seu lloc de treball, va continuar formant-se, compaginant els estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Mecànica, que s’impartien a l’Escola Universitària de Ford Almussafes, adscrita aleshores a la UPV, amb els seus quefers laborals a la fàbrica. D’aquesta manera, va arribar a ser Enginyer de Producció i Enginyer de Processos, demostrant una gran valia per la seua implicació en aquests càrrecs, que requerien un alt grau d’exigència.

No obstant això, la seua gran passió, que li va inculcar son pare, varen ser els cotxes i motocicletes clàssiques de la segona meitat del segle XX, especialment de models de vehicles com Mini i d’emblemàtiques marques europees com BMW o Jaguar. De fet va ser membre del «Club Mini La Ribera»i va participar com a tal en les seues concentracions i en Motorépoca, aquest últim al recinte de Fira València. Actualment era membre del «Retromóvil Club de la Ribera» amb seu a Alzira. Així va assolir una gran experiència i bagatge en la restauració integral d’aquests vehicles, demostrant per aquestes obres d’enginyeria d’automoció, pròpies de la tecnologia del seu temps, un gran interés i respecte fins a l’últim detall, ja que sabia reconéixer el seu valor. Malauradament, una greu malaltia va posar fi a la trajectòria professional i afició d’aquest veí de Cullera, el passat cinc d’abril, contra la qual, Edgar Oliver, va lluitar fins al final. En conseqüència, va rebre un solemne i multitudinari funeral a la Parròquia de Sant Antoni Abat d’aquest municipi, en el qual descansarà per sempre.