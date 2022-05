"Mi padre estuvo preso en un campo nazi y su historia debe conocerse"

«Estas personas sufrieron mucho y no reciben el reconocimiento que merecen», afirma Carlos García, familiar de uno de los ocho alzireños que fueron deportados a los campos de exterminio nazi durante su exilio. Ayer se les rindió homenaje coincidiendo con el «Día en recuerdo y homenaje a los valencianos y españoles deportados, muertos y supervivientes en campos de concentración» y el 77 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen. El «Llavaor de l’Alquerieta» fue el lugar escogido para ubicar el Memorial. Esta edificación data de la Guerra Civil y mantiene el escudo de la República en su fachada, por lo que representa una ubicación significativa para los homenajeados.

Francisco Boluda, Bernardo Lairón, Fermín Román, Avelino Abril, Agustín Flores, Jose María Fuentes, Francisco Peris y Rafael Sivera nacieron en Alzira y tuvieron que exiliarse después de la Guerra Civil. Sus familiares siguen luchando para que se les reconozca como personas que combatieron por su país y contra el fascismo de manera incansable, incluso alistándose en las filas de la resistencia francesa. «Bernardo era primo hermano de mi madre. Fue prisionero en Mauthausen desde 1940. Lo liberaron bastantes años después y pudo volver a España, pero se quedó a vivir en Moncofar», comenta José Soler Lairón. Él recuerda que en su familia le hablaban siempre de su tío y de su lucha que casi le cuesta la vida. Otros alzireños también fueron destinados al mismo campo de concentración, como Francisco Boluda. Su sobrina Rosa Boluda, admite que este tipo de actos la emocionan, porque no se debe olvidar la barbarie a la que estuvieron sometidos.

Fermín Román fue el único vecino de la localidad que fue deportado al campo de Buchenwald. Según un familiar llamado Carlos García, «este campo estaba más enfocado a la gente prisionera por motivos políticos o que había colaborado con la resistencia». El propio hijo de Fermín Román ha podido acudir al acto, siendo uno de los pocos descendientes que aún pueden contar de viva voz las experiencias de su padre. Según relata Román, los ideales de su padre no se disiparon al exiliarse y siguió luchando activamente contra el totalitarismo, trabajando para un terrateniente que pertenecía a la resistencia francesa. «Los aliados alemanes sufrieron un atentado con bomba y creyendo que lo había orquestado su señor, fueron a buscarlo a la casa. Lo torturaron con todo tipo de sufrimientos y como no sabía nada, lo mandaron al campo de concentración de Buchenwald en 1944», precisa Román.

Pese a que fue liberado, no pudo volver a España hasta el final de la dictadura, porque el gobierno de Franco lo tenía marcado como desertor de la patria. Román no puede evitar emocionarse cuando recuerda las pocas cosas que llegó a contarle su padre sobre el infierno que sufrió durante los años de cautiverio. «Una de las torturas que recordaba era cuando les hacían pasar por un pasillo estrecho que tenía trampillas y quien no tenía fuerza para saltar, iba directamente al horno crematorio aun estando vivo», describe Román.

«No debemos olvidar la barbarie nazi que sufrieron nuestros familiares», admite García. Con este acto se consigue el objetivo de seguir dando visibilidad y honrar la memoria de los deportados y reconocer la labor que hicieron por España y por Europa. Otro de los propósitos que se han difundido en el evento ha sido la importancia de transmitir estos hechos históricos en las propias ciudades de las víctima, «porque aun hay mucha gente que no sabe nada de las vivencias de estas personas y las generaciones futuras no deben olvidarlos», confirma García.

Mauthausen es llamado comúnmente como el «campo de los españoles», debido a la gran cantidad de personas provenientes del país que fueron deportadas allí. Los exiliados que huyeron hacia Francia se encontraron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y su posterior encarcelamiento en campos de exterminio. Aunque pidieron ayuda nacional, el ministro franquista de Asuntos Exteriores afirmó que todo aquel ciudadano que residiera fuera del país ya no era considerado español. Por tanto, las víctimas se vieron abandonadas por el gobierno de su propio país y también por las demás instituciones europeas. El resultado de esta situación fue una marca que les tacharía como «apátridas indeseables» poniendo un triángulo azul en sus uniformes.

Los ciudadanos valencianos fueron una parte importante de los expatriados que sufrieron los horrores de la Alemania nazi. En la provincia de Valencia 294 personas fueron apresadas en Francia. Tres de ellos desaparecieron, 180 fueron asesinados y 111 consiguieron ser liberados. E l recuerdo que el Ayuntamiento de Alzira ha querido exponer, ha sido obra del artesano y ceramista Xavier Claur. Él se encargó de juntar los ocho «Taulells de la Memòria» elaborados y donados por la Dirección General de Calidad Democrática y formar un mural cerámico con una cenefa de alambre de espino, un rosal con flores y una paloma como símbolo de la paz que descansa sobre los colores de la bandera de la República.