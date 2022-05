El IES Joan Fuster comparte la cultura suecana con alumnos de Italia y Alemania

El IES Joan Fuster de Sueca ha participado en la segunda movilidad del proyecto Europeo Erasmus +: «Women here and there - European women today». El instituto recibió la visita del centro Maryemgymnasium de Alemania y del ITCG Enrico Fermi de Italia, para trabajar algunas ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad actual y conocer aspectos de otras culturas, lo que permite estrechar lazos entre pueblos.

Este instituto se convirtió en sede anfitriona del proyecto europeo que fomenta el pensamiento crítico y la reflexión sobre temas relacionados con el feminismo, la europeización y la internacionalización. Diez alumnos alemanes y otros diez italianos pudieron disfrutar de seis días llenos de actividades por parte del instituto y de las familias anfitrionas. Los estudiantes del IES Joan Fuster no perdieron la oportunidad de enseñar a sus visitantes aspectos de la cultura valenciana, realizando talleres musicales y lingüísticos, así como torneos de pilota valenciana. Esto enriqueció aún más la experiencia de los alumnos y las profesoras que los acompañaban. Durante este mes, los participantes del proyecto intercambiarán experiencias en el centro educativo italiano.