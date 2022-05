El Family desata la euforia en Alzira

Ha hecho falta esperar hasta la última jornada, pero el Family Cash Alzira FS ya ha escrito una página más para la historia. Dentro de dos semanas se verá las caras con el UMA Antequera en el partido de ida de las semifinales de promoción de ascenso a Primera División. Un logro extraordinario para el club que desató la euforia en el Palau d’Esports tras la victoria por 4-1 ante el Móstoles.

Hubo que sufrir, eso sí. Algo a lo que la afición del Alzira FS, que animó a los suyos desde antes de que empezase el partido, se ha acostumbrado debido a la gran competitividad de la segunda categoría del fútbol sala español. El Móstoles, equipo ya descendido a Segunda B, plantó cara durante la primera mitad y se mostró dispuesto a aguar la fiesta a los de Braulio Correal. Quizás fueran los nervios de unos y la falta de ellos en los otros, pero lo cierto es que la diferencia que existe en la clasificación entre ambos conjuntos no parecía tal. Los madrileños pusieron en serios aprietos a Nacho Serra, que volvió a ser uno de los mejores de su equipo al parar lanzamientos cercanos, lejanos, jugadas de mano a mano o cualquier variable que intentara el Móstoles. El Family, sin embargo, estaba inquieto sobre la pista. Sus disparos no acertaban entre los tres palos. No terminaba de combinar con soltura. Y, para colmo, se produjeron numerosas pérdidas de balón. Una de ellas acabó en gol en el minuto diez. El Móstoles salió rápido al contragolpe y Guille, tras dos intentos, puso el 0-1 para los suyos. El resto de la primera mitad fue un quiero y no puedo para los dos conjuntos. La ocasión más clara la firmó Peloncha, con una vaselina que un defensor sacó sobre la línea. Y una continua consulta a los móviles de la afición, pendiente de lo que ocurría en los partidos de Benavente y El Ejido para comprobar si, pese a la derrota, la promoción sería una realidad.

Algo cambió, sin embargo, en el Alzira FS tras el paso por vestuarios. La charla de Correal causó el efecto deseado y tan solo hubo que esperar un par de minutos a que llegara la igualada. En un partido tan importante, Rafa Ara no podía faltar a su cita con el gol. El pívot valenciano inició la remontada al cazar un rechace a centro-chut de Gonzalo Castejón. Los minutos siguientes, sin embargo, no fueron un camino de rosas para los alzireños, que con cada parada, a cada cual más complicada, de Serra veían peligrar los puntos. El Palau enmudecía por momentos y el capitán del equipo, Jose Carlos Íñigo, reclamaba el empuje de los suyos que, sin duda, fue clave en lo que ocurriría a continuación. Con una falta, algo escorada hacia la izquierda, llegó la segunda alegría de la tarde. Rubi y Castejón se posicionaron frente al balón. El segundo corrió hacia la derecha y el cierre alicantino se la envió para que, desde la frontal del área y sin apenas oposición, enviase el balón al fondo de las mallas. Con todo, lo mejor estaba por llegar. Tres minutos más tarde, Ara firmaría su segundo tanto en una contra a pase de Serra. Cerró la goleada, a tres minutos para el final, Gabri, que aprovechó una salida del portero al borde del área para meter el rechace entre los tres palos.

El Móstoles no quiso salir con portero jugador y a 30 segundos para el final ya dio el partido por acabado. El Palau se convirtió en una atronadora ovación hacia su equipo, que celebraba un triunfo histórico, y hacia el visitante, al que dedicó una sentida despedida de la categoría. Braulio Correal acabó en el aire, manteado por los suyos. Los jugadores, dieron una vuelta de honor a la pista y saludaron a la afición. La fiesta estaba servida.

Un día para la historia. El Family Cash Alzira FS luchará por el que sería el tercer ascenso en poco más de un lustro. 1 Afición y equipo celebran el segundo gol, obra de Gonzalo Castejón. 2 Jugadores y cuerpo técnico mantean a Braulio Correal tras el partido. 3 La plantilla recuerda a Nacho Barberà. F