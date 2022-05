Más del 80% de los presidentes falleros dejan el cargo tras dos años angustiosos

Desbandada prácticamente general en las directivas de las comisiones falleras de Alzira, que tras los complicados años marcados por la pandemia de la Covid han abogado por la renovación. Más del 80 % tendrán un nuevo presidente de cara al nuevo ejercicio. Tan solo seis conservan mandatario, mientras que únicamente dos permanecen desde antes del confinamiento.

El colectivo fallero se vio especialmente afectado por la irrupción del coronavirus, ya que la suspensión de las fiestas fue una de las primeras decisiones en materia sanitaria que se tomaron, a principios de marzo de 2020. A continuación llegaron el confinamiento y una serie de normas restrictivas que, pese a imposibilitar muchas celebraciones, no impidió que se quemasen algunos monumentos en octubre de 2021 y, ya al fin, en marzo de este año con una normalidad casi completa.

Con todo, ha sido una época marcada por la incertidumbre y un exceso de estrés que hace comprensible que hasta las comisiones falleras requieran una regeneración. De las treinta y cinco que plantan en Alzira, tan solo seis conservarán los presidentes que quemaron el monumento hace dos meses. En Doctor Ferran continuará Salvador Sifre, que accedió al cargo en septiembre del pasado año. «Era vicepresidente cuando dimitió nuestro presidente y me encargué del resto del ejercicio. Ahora, me apetecía continuar e involucrar más a los jóvenes, que adquieran experiencia y aprendan cómo se gestiona una falla, que no es fácil. La comisión me dio su apoyo, así que a seguir», manifestó a Levante-EMV. En situación similar se encuentra Nacho Ortega, presidente de Sagrada Familia. Francisco Cano también repetirá al frente de El Mercat, donde tampoco ha alcanzado el año de presidencia, pues tomó posesión tras quemarse el monumento en octubre. Será su tercera etapa al frente de la comisión de Sección Especial.

Los más longevos en el cargo serán Salvador Pellicer, que preside la Plaça del Forn desde mayo de 2020, poco después de estallar la pandemia; Juanjo Vivas, que de cumplir con lo previsto completará un mandato desde 2019 hasta 2024 al frente de Camí Nou; y Pilar Ripoll, que está al frente de Pere Morell también desde 2019. Ella tiene claro que su deseo es disfrutar, al fin, de unas fiestas como las de antaño: «Han sido dos años complicados, con momentos en los que la ilusión se apagaba y que hemos superado gracias al apoyo de mi comisión y del grupo sólido que formamos los presidentes. El regreso no ha sido tampoco sencillo, nosotros hemos visto cómo desaparecía la sala que nos preparaba la comida, se disolvía la charanga y otra serie de problemas que tuvimos que resolver en muy poco tiempo. Quería quitarme la espinita de los años anteriores y disfrutar de uno con tranquilidad, además, tengo la suerte de repetir con mi fallera mayor, con quien tengo ganas de quemar un monumento en condiciones», expresó Ripoll.

El último balance económico presentado por la directiva que presidía Jaume Bohigues tras ingresar la semana pasada la segunda remesa de la subvención municipal y liquidar saldos pendientes reduce la deuda de la Junta Local Fallera de Alzira a un mínimo histórico. «La junta está prácticamente saneada», resumió el hasta ese momento vicepresidente del área económica, Antonio Goig. El traspaso de poderes a la nueva directiva solo deja pendiente una deuda con proveedores de 4.230,73 €, correspondiente al ejercicio 2020/21, y los 9.383,41 del último pago de la póliza de 50.000 euros heredada que se debe liquidar el 1 de noviembre. En total, 13.600 euros de deuda.

El informe reconoce una deuda con las comisiones de 10.000 euros correspondiente a las ayudas a las fallas que no cuentan con un casal municipal por el alquiler, aunque también refleja que se trata de una partida pendiente de cobro por lo que en el caso de que el ayuntamiento hiciera efectiva la subvención, se abonaría. Esta deuda se generó el primer año de la pandemia al recucir el consistorio en 30.000 euros a subvención a la JLF.

Goig ha entregado a las comisiones un resumen de los cinco años de gestión del equipo de Bohigues en el que destaca que, a fecha 5 de mayo, antes del traspaso de poderes a la nueva directiva que encabeza Bernardo Cortés, no sólo se habían abonado todos los gastos generados en el último ejercicio, sino que quedaban 744 euros en el banco, diez en caja y 300 euros pendientes de cobro de la subvención del ayuntamiento por el acto de les Lletres Falleres. El resumen económico detalla que se han liquidado los 13.200 euros de deuda del ejercicio 2017/18, también los casi 10.000 del curso siguiente y otros 9.888 del ejercicio 2019/2020, así como una parte de la deuda del ejeccio 2020/2021.

Deuda contenida en la JLF de Alzira