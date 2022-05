Un abril frío triplica el registro de lluvia y marca máximas de calor

Aunque sin alcanzar los registros de lluvia de marzo, a todas luces extraordinarios en algunos observatorios de la Ribera entre los que destacó el récord de 747,4 l/m2 en el valle de la Casella (Alzira), abril también dejó abundantes precipitaciones que han derivado en su consideración como muy húmedo, según el avance climatológico del mes publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que localiza precisamente en los observatorios de la Casella y Alginet los principales superávits de lluvia con un 251 y un 248 %, respectivamente, aunque otras siete estaciones meteorológicas de la Ribera incluidas en el informe duplican o triplican los registros que se consideran normales en base al promedio climático del periodo 1981-2020, que se toma como referencia.

El análisis de Aemet también define el mes de abril como frío en el conjunto de la Comunitat Valenciana y diferentes observatorios de la Ribera ofrecen temperaturas medias inferiores a las habituales. Destaca el caso de Montserrat, con una temperatura media 0,7 º C más baja de la que marca el período de referencia -14,5 frente a 15,2 º C-, pero también Polinyà de Xúquer, con una anomalía térmica de -0,5 º C, o Carcaixent, donde la temperatura media fue 0,4 º C inferior a la del promedio histórico. Con todo, fue en Turís donde en los primeros días del mes se marcó la mínima con - 0,4 º C, si bien la temperatura media en la localidad es exactamente la que determina el promedio histórico.

El informe destaca que la mayor anomalía fría se registró en la mitad sur del territorio, y en particular durante el día debido a la abundante nubosidad y escasa insolación, mientras que las noches tuvieron un carácter normal o ligeramente cálido. Estas oscilaciones no impiden en la Ribera se registraran las temperaturas más altas de toda la Comunitat Valenciana. Sucedió durante la Semana Santa y, en concreto, el día 16 de abril. El termómetro alcanzó ese día en Sumacàrcer los 32 º C y 30 en Turís. Entre ambas localidades se colaron los 31,3 º C de Xàtiva como segundo registro más alto.

Por lo que respecta a las lluvias, el observatorio de la Casella ofrece un acumulado de 193 l/m2 cuando el promedio histórico cifra en 55 litros el registro que se considera normal en abril, lo que se traduce en un superávit de lluvia del 251 %. Este joven observatorio que viene marcando los mayores volúmenes de lluvia de la comarca ya ha superado con las precipitaciones de la primera semana de mayo los mil litros acumulados este año cuando en todo el 2021 se recogieron 1,416,6.

La estación de Alginet ofrece la segunda anomalía más acusada (+248 %) ya que los 143,3 litros recogidos en abril multiplican por casi 3,5 el registro de lluvia que se considera normal en base al promedio histórico: 41,2 l/m2.

Más incluso que en Alginet llovió en Carcaixent, Sumacàrcer o la Pobla Llarga, aunque el superávit de lluvia es algo inferior ya que se trata de estaciones con registros más elevados. En el caso de Carcaixent y Sumacàrcer se recogieron algo más de 151 litros, lo que se traduce en una anomalía de + 216 y + 193 %, respectivamente, mientras que los 147 litros de la Pobla Llarga se traducen en un superávits del 196 % ya que el promedio histórico marca como el registro normal de abril 49,6 litros.

Por otra parte, los 137,8 litros de un observatorio urbano de Alzira se traducen en un superávit del 188 %, una anomalía del +182 % se da en Sumacàrcer con el registro de 118 litros y de + 179 % en Polinyà con los 130,8 litros acumulados en abril. Por su parte, el observatorio de Montserrat cerró el mes con un superávit del 129 % tras recoger 105,4 litros cuando el volumen normal de lluvia en esta época del año es de 46.