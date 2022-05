Ponz se da por «satisfecho» con el año del Alzira en la recién estrenada 2ª RFEF

La UD Alzira se ha quedado con la miel en los labios de poder disputar el play-off de ascenso a 1ª RFEF en su temporada de retorno al fútbol interautonómico si bien está «muy feliz». «Podemos quedar muy satisfechos de la temporada realizada», aseguró Dani Ponz. «El objetivo era la salvación y hemos competido en el grupo más difícil de la 2ª RFEF y logrado la permanencia a dos jornadas para el final», prosiguió el técnico.

La primera parte del último partido como local estuvo dominada por la UD Alzira, ante un At. Pulpileño que no parecía confiar en sus pocas posibilidades de lograr la permanencia, las cuales pasaban irremediablemente por una victoria en el estadio azulgrana. La primera ocasión esperó hasta los 16 minutos. Fue para el Alzira, con un disparo de Zarzo que Galván no atrapó de primeras. El único acercamiento con peligro de los de la villa de Pulpí fue un disparo del ex del Murcia y Salamanca David Segura que salió cerca de la cruceta. Pasada la media hora, los alziristas casi sorprendieron con un balón que picó Chema, tocó Coscia y salió junto al larguero. También Coscia vio cómo su disparo cruzado pasó cerca del poste. A la salida de un córner, Marenyà remató a manos de Galván. «El resultado es corto y enfrente nos encontramos un portero que hasta hace dos años estaba en el Tenerife en 2ª», comentó Ponz.

En la segunda parte, los almerienses tuvieron un arreón inicial con un disparo de Borja García que fue despejado a córner o un tiro de Barrenetxea a manos de Unai así como una falta lateral donde quisieron sorprender al primer palo. El Alzira volvió a poner la máquina en marcha y en el 10 Zarzo lo intentó desde 25 metros y Galván respondió con una estirada. Después, tras uno de los 13 córners que sacó el cuadro valenciano, Bono remató en el segundo palo. Dani Ponz quiso más rock & roll en el campo y dio entrada a Sesé, Carlos Pérez y Martín Lapeña. Los alziristas cocinaban las jugadas con paciencia, moviendo el balón de una parte a otra y en una de ellas, Martín Lapeña centró y Coscia cabeceó magníficamente al fondo de las mallas. «Hicimos un fútbol ofensivo, queriendo el balón y haciendo ocasiones», manifestó el técnico de la UD.

Los aficionados pedían a jugadores como Paweł, Chema o Coscia que se quedasen el próximo año. Germán sustituyó a un tocado Chema y David López a Juanma. El propio Ponz alentó a los aficionados para que los despidiesen entre aplausos. López fue el protagonista de las tres últimas acciones de peligro alzirista: un tiro cruzado, un pase que Coscia cabeceó sin sorprender y otro chut que le detuvo Galván.