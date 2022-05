«Ahora mismo, el mayor rival que tengo en la pista soy yo mismo»

«Yo soy más de cabeza y corazón, perdón, soy más de actitud y corazón; es una cosa que aprendí mucho y bien en Moto3: ponerte primero con actitud y cuando están cincuenta pilotos a base de ‘rebufos’ y ya no puedes más porque la actitud se te acababa, pues entonces hay que tirar más de corazón y así ha sido hasta ahora, sobre todo en la última carrera de Jerez, en la que tiré más de corazón, porque si hubiese solo actitud, el dolor y la ansiedad, las malas sensaciones encima de la moto, hubiesen podido conmigo. Tirar de corazón y pasión fue lo que nos hizo ir hacia adelante», reconoce Arón Canet.

¿Cómo se encuentra de su lesión en el brazo?

Estoy un poquito mejor, duele pues hace sólo dos semanas que me operé y encima no es que le hayamos dado mucho reposo que digamos, entonces es normal que se resienta un poco más de lo normal, pero igualmente estamos para dar guerra.

La carrera de Jerez fue una «machada», una actuación para quitarse el sombrero...

Sí, al final lo dimos todo. Pusimos toda la carne en el asador y realmente salió bien. Si me hubiese caído, las consecuencias hubiesen sido mucho peores de lo que realmente fueron, porque hubiésemos agravado mucho más la lesión. Pero todo se resolvió como deseábamos.

Cuatro carreras puntuando, tres podios y dos ceros ¿Esperaba un principio de campeonato mejor, igual o peor?

Sabía que seríamos uno de los candidatos a estar en las posiciones de cabeza y así ha sido, no esperaba nada, al final hemos ido sin expectativas carrera tras carrera porque creo que tener pajaritos en la cabeza es muy malo y al final lo estamos haciendo bastante bien ya que estamos siempre rodando de menos a más, en posiciones de cabeza y ya veremos que tal nos va en Le Mans.

¿Qué es lo que cree que le hace falta para dar un salto de calidad hacia adelante?

Motivación y confianza, pues creo que hemos estado varias veces a punto de conseguir la primera victoria y no la hemos conseguido porque en las dos ocasiones nos hemos caído, pero creo que tenemos un potencial importante y una vez que la consigamos seguro que veremos las cosas con una perspectiva muy distinta.

¿Tiene alguna carrera marcada especialmente de las que quedan por disputarse?

No. Tenía marcada como especial Austin, como todos los años, e hice una liada guapa (sonrisas). Así que mejor no, mejor no marcar ninguna como favorita ya que aquel era uno de mis circuitos favoritos y nos habíamos escapado, pero cometí un error garrafal del cual no estoy orgulloso, pero de todo se aprende y hay que seguir adelante.

¿El mejor Canet es suficiente como para no tener que pensar en rivales como Vietti, Arbolino u Ogura?

Ahora mismo el mayor rival que tengo en pista soy yo. Es algo que he aprendido con los años y por eso voy sin expectativa ninguna a cada gran premio y eso es lo que me hace muy feliz pues llegó a Le Mans sin ninguna expectativa, con los pies en el suelo, dándolo absolutamente todo. Cuando salgamos empezaremos con el cuchillo en los dientes y comenzaremos a atacar, pero antes tienes que ir trabajando sobre todo en ti mismo y en la moto. Las expectativas cuando las tienes muy altas está muy bien cuando las consigues, pero cuando no las consigues muchas veces es un arma de doble filo y te acaba haciendo más mal que bien.

¿Piensa solo en Moto2 o también piensa en un futuro en MotoGP?

Creo que pensar en MotoGP es un error, para eso tengo un representante y sabemos que tengo potencial para luchar por el título de Moto2 y potencial para hacerlo muy bien en la categoría reina también, pues ahí también hay nombres como Bastianini, Mir, Martín, Di Giannantonio o Bezzecchi, con los cuales hemos competido en categorías pequeñas y estábamos a la par, pero eso no es lo importante a día de hoy. Si tengo una buena oferta de MotoGP pues lo miraré, pero si no nos quedaremos en Moto2 porque al final será un año más de guerra, lo bonito ahora es estar luchando por las victorias y por un campeonato en la categoría intermedia... para qué vas a estar pensando en el próximo año.