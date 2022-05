Carcaixent acelera trámites para proteger la Bossarta

El Ayuntamiento de Carcaixent ha empezado a trabajar en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para proteger el paraje de la Bosarta, actualmente clasificado como suelo urbanizable no programado, y regular los usos del suelo en el término municipal como forma de ordenar proyectos como las megacentrales fotovoltaicas y dirigirlos a zonas donde provoquen un menor impacto.

El gobierno local informó ayer de que se ha abierto el período de recepción de aportaciones ciudadanas previo a esta modificación del PGOU que, según destaca, pretende dar cumpliento a dos acuerdos del pleno. Por un lado, el adoptado en enero de 2019 sobre la reclasificación del paraje de la Bossarta como suelo no urbanizable protegido para evitar cualquier otro intento de urbanización. Por otro, el acuerdo del pasado mes de julio, en plena efervescencencia de las centrales fotovoltaicas que pueden cambiar el paisaje en El Realenc, sobre reordenación de usos del suelo no urbanizable y suelo urbanizable no programado.

Fuentes municipales detallaron que este acuerdo decretó la suspensión temporal en la concesión de licencias para centrales de energía eólica o fotovoltaica, que decaerá en el momento en que queden regulados los usos en todo el término, «teniendo en cuenta los diferentes valores hídricos, paisajísticos, ecológicos y patrimoniales». «El objetivo principal es determinar los diferentes valores del suelo para evitar daños irreversibles en el desarrollo de cualquier actividad transformadora del medio», indicaron las mismas f uentes.

El concejal de Territorio, Lluís Candel, recordó que el PGOU tiena ya 24 años y necesita una actualización. «Desde su aprobación, la forma de ordenar el territorio, así como el marco jurídico autonómico y estatal ha cambiado. Para evitar situaciones de indefensión o de vulneración de derechos de los ciudadanos tenemos que adaptarnos constantemente al escenario cambiente en el que vivimos», dijo.

El ayuntamiento pretende recoger en esta modificación la existencia de elementos de interés patrimonial y etnológico como los hornos de cal y el paisaje de los huertos de Carcaixent, con especial mención de los conjuntos patrimonalaies de los Huertos Monumentales.