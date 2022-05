Càrcer y Alzira se ganan un hueco en la nueva Copa Valenta

Alzira y Càrcer brindaron triunfos a sus aficionados en la despedida de la temporada y se garantizan participar en la primera edición de la Copa Valenta Autonómica. El Alzira, finalmente 8.º clasificado, venció por 3-2 al Fénix Moncada en un encuentro muy disputado en el que siempre fue por delante. Tras un primer periodo sin ocasiones, las blaugranas golpearon a la red por dos veces en la reanudación con tantos de Jennyfer Blasco (58’) rematando un córner y Anabel Palomares (68’) de penalti. En el 70’ recortó el Moncada y un minuto después Eva Lacuesta espantó los fantasmas de una posible remontada. Sin apenas tiempo, las visitantes lograron un gol que no alteró el signo del partido. El Càrcer cerró un gran debut en la categoría con una goleada por 4-1 sobre el Villarreal C que le permitió alcanzar una meritoria 3.ª plaza, con los mismos puntos que el segundo, La Eliana. La igualdad inicial la rompió Marta Lleó antes del cuarto de hora. Un minuto después del paso por vestuarios, Yuliana Caile asistió a Paula González que la empujó en boca de gol. Un gol del equipo groguet no frenó las aspiraciones de las ribereñas que reaccionaron de nuevo con otro tanto de Lleó, esta vez elevando con calidad el balón por encima de la portera rival. Un minuto después la propia Lleó se inventó un pase para Paula González que se deshizo de la portera y sin oposición anotó el cuarto.

En Primera, el Alzira B cayó 1-3 frente al Miramar. Las de la Safor aprovecharon los últimos minutos del primer tiempo para marcar en dos ocasiones. Tania Borrás redujo diferencias nada más salir de vestuarios, sin embargo, un nuevo gol visitante tumbó las esperanzas del filial. El Castellonense –ha conseguido 13 de los últimos 15 puntos- dio carpetazo a la temporada con un solvente triunfo por 0-4 frente al Ontinyent que le ha permitido conseguir la 5.ª posición, la mejor de su historia. Un doblete de Rocío Saúco –máxima goleadora de la categoría con 27 tantos- en los minutos 16 y 37 allanó el camino albinegro. Judit Añó, con otro doblete, cerró el marcador. En Segunda, dos derbis comarcales terminaron en goleada en la última jornada del campeonato. El Càrcer B, el mejor equipo ribereño en la tabla (3.º), doblegó por 6-1 al Sollana (4º). Eva Bou con un doblete y Nuria Márquez con un póker de goles ajusticiaron a un rival que anotó por medio de Alison Gamero. Hasta ocho goles marcó el Alberic (5.º) en casa de un Carcaixent (12.º) que no pudo frenar la ofensiva de las de Kike Vello. Yaiza Bastida (2), Ángela Sáez (2), Aitana Castany (2), Blanca Mariner (1) y Raquel Beltrán (1) fueron las goleadoras alberiquenses. Al Almussafes (11.º) le volvió a faltar gol frente a un Ciutat de Xàtiva que se impuso 0-4. L’Alcúdia (13.º) tampoco pudo retener el potencial del campeón de liga, el Racing de Xàtiva, que anotó un 0-14 a las rojiblancas. El Ciutat (6.º) no disputó la última por retirada de su rival.