La cantera comarcal de rugby se afianza entre las mejores

El Inter Rugby Club sub14 logró el subcampeonato de la liga Rendimiento II. A los pupilos de Nacho Bertomeu se les escapó la final que disputaron en Cullera contra un Àguiles Xàbia repleto de jugadores extranjeros. El 31-20 final tuvo varias alternativas. Al principio fueron los de la Marina los que se marcharon en el marcador con tres ensayos y dos transformaciones en 14 minutos con el que se pusieron 19-0. Los ribereños reaccionaron y con cuatro ensayos en otros 14 minutos, del 22 al 36, se pusieron por delante. En el tramo final de partido, el Inter tuvo la oportunidad de pedir melée en la que eran más fuertes que los javienses con la que podrían haber logrado el ensayo del título. Sin embargo, no fue así y en dos ataques los alicantinos se llevaron el triunfo.

Los ribereños habían sido cuartos en la primera fase por lo que disputaron la liga Rendimiento II. En ella, acabaron empatados con el propio Xàbia con seis victorias y una sola derrota. Quedaron segundos por dos puntos de bonus ofensivo y defensivo de los alicantinos. En esta fase sí les pudieron vencer 38-33. El segundo puesto les llevó directamente a semifinales donde ganaron 39-15 al Montcada.

Los jóvenes rugbiers han vivido una experiencia única en el Araba Cup en Vitoria. Si al rugby se le llama el deporte de caballeros, el torneo vasco supera este concepto. No lo gana el equipo que más partidos gana o que se impone en la final. Los ribereños ganaron dos y empataron dos. «Sin embargo, el espíritu del torneo es no competitivo y lo gana el que mejor defienda los valores del rugby», comentó Nacho Bertomeu. «De hecho si ganas de más de cuatro ensayos, se para el partido y se mezclan los jugadores de ambos equipos, se retiran jugadores de más nivel o si falta poco, se acaba el partido». Varios equipos felicitaron a los ribereños porque «aunque no fuéramos los más fuertes físicamente sí destacaron que éramos los que mejor movíamos el balón», concluyó Bertomeu.