un estudi de solucions abans d’intervindre al Pont de Xàtiva

Les implicacions socials, econòmiques i de mobilitat que comporta la modificació d’una infraestructura tan important per als ciutadans d’Alzira com és el pont de Xàtiva ha despertat inquietud, malestar i sorpresa en no poques persones. No coneguem encara de manera oficial les propostes que es derivaran de l’»Estudi d’alternatives per reduir el risc d’inundabilitat a la Ribera del Xúquer», encomanat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) a l’empresa Typsa.

Ara per ara tan sols tenim unes quantes recomanacions per a resoldre l’ampliació del barranc de La Casella i l’actual enllaç de la CV-50 pel pont de Xàtiva amb la CV-41 redactades per J. Marco i V.M. Bellver en l’estudi que l’Ajuntament d’Alzira els encarregà en octubre 2021 i que diu el següent: «Sin embargo, es necesario demoler el actual puente de la antigua carretera de Xàtiva y sustituirlo por uno de mayor luz, sin pilas intermedias. A pesar de que esta solución es viable y económica se recomienda que el restablecimiento de la conexión vial se produzca más hacia el este, en la ubicación de la proyectada rotonda de acceso al centro comercial, eliminando el paso superior y sustituyéndolo por una rotonda a nivel, similar a las otras 4 existentes, ya que la variante de Alzira ya tiene unas características plenamente urbanas y se produciría una gran mejora en el entorno urbanístico». Però no tenim una solució contemplada globalment per a modificar- substituir el pont de Xàtiva. I per què demanem un estudi de solucions?

Perquè evidentment es tracta d’un problema complex en una zona que anteriors projectes fracassats han deixat en un estat lamentable, sols s’ha de visitar l’esquelet del Centre comercial Vilella i els seus voltants i veure l’abandonament en el qual es troben. Per no parlar de l’abandonament i estat ruïnós del Molí de Montagud amb el sostre enfonsat. Un altre esquelet.

Aprendrem alguna vegada a fer valdre el nostre territori? A no destruir els espais naturals que envolten al poble?

Ens agradaria, i per això demanem, que es tinguen en compte una sèrie de criteris que ajuden a platejar la solució a la dificultat que presenta l’ampliació del barranc de la Casella al punt del Pont de Xàtiva i que aquesta siga el resultat d’un consens treballat i valorat àmpliament. I amb voluntat d’aportar, presentem els següents:

1.- Cal que la solució considere aspectes tècnics com és la inundabilitat i el trànsit. Però també s’ha de preveure el cost del manteniment de l’obra que s’execute en el barranc per no tornar a veure’l com està ara, que fa pena.

2.- Que el cost econòmic de la solució que es propose siga assumible i acord als beneficis que aporte. Ja se sap que «menos es más».

3.- Que es contemple com integrar la zona sud d’Alzira en la resta del poble. No poden oblidar-se de les empreses establertes en el polígon, dels treballadors que es desplacen cada dia a la zona i molt menys de les persones que viuen allí. La solució que s’adopte ha de facilitar el desenvolupament d’aquesta àrea i no convertir-la en un gueto.

4.- Si s’actua sobre el paisatge, si es dignifica la zona, si es neteja i planten arbres d’ombra es crearà riquesa i podran establir-se nous negocis- no necessàriament naus industrials- i noves zones d’esbarjo. Interessa recuperar els espais que s’han destruït, potenciar de manera sostenible i amb seny les futures intervencions i no optar per projectes megalòmans que acaben en fum de palla.

5.- La CV-41 i la CV- 572 són les vies que utilitzem per anar a Carcaixent, a Xàtiva, i a la inversa, carreteres altament transitades. L’alteració d’aquestes vies s’ha d’estudiar i conéixer el flux del trànsit que, a determinades hores, és important i buscar les millors connexions.

6.- Les solucions que s’aporten han de ser estudiades pels professionals, pels enginyers del segle XXI que ja saben molt de sostenibilitat, d’impacte ambiental i ecologia. Convindria integrar col·lectius d’afectats i grups d’interés des de l’inici per buscar la millor solució i enriquir el procés.

En molts temes és necessari realitzar no sols el projecte sinó una vertadera política de comunicació en paral·lel. I aquest problema ho requereix àmpliament.

Tal i com ens prescriviren els diputats, Baldoví i Betoret, per aconseguir els vots per incloure la solució als PGE 2023, cal el consens de tots, grups polítics i la societat alzirenca. La Federació d’associacions de veïns d’Alzira ha sol·licitat que aquest consens es materialitze en dos acords municipals un per demanar la partida finalista per finançar l’ampliació del barranc de La Casella i altre encomanant l’estudi de solucions alternatives a l’enllaç de la CV-50 amb la CV-41 i al pont de Xàtiva. Volem projectes consensuats, projectes del segle XXI per a nosaltres i les futures generacions.

També signen l’article: Salvador Oliver (Associació Veïns L’Alquerieta), Enric Dàries (Anna Sanchis), Andrés Viguín (Basses-Ribera), Paco Gil (la Vila) i Voro Pérez (Fed. d’AAVV d’Alzira).