La ganadora de la carrera más exigente

Alcanzar el éxito deportivo cuesta, y no poco. Y este tiene un mérito mayor si proviene de personas cuyo sustento económico no depende de ello. Para un futbolista, ganar la liga en la Primera División española es uno de los logros más importantes a alcanzar. Pero, desde luego, todo resulta más sencillo cuando uno no debe preocuparse por si el sueldo le llega o no para pagar facturas, material con el que practicar su deporte, el transporte para competir, etc. Lejos de esa burbuja inflada para beneficio de unos pocos, hay una gran cantidad de atletas cuyos logros pueden parecer menos importantes, pero que, analizados en perspectiva, lo son todavía más. Uno entre muchos podría ser el de Yésica Mas, la corredora de Algemesí que hace aproximadamente un mes se proclamó campeona de España de Maratón. Después de ganar la carrera más exigente, no hubo celebración pomposa. Tocaba madrugar para exprimir al máximo las 24 horas del día y, durante ellas, poder trabajar y entrenar.

Todavía a día de hoy, reconoce a Levante-EMV, tiene días en los que no se cree que se alzase con el campeonato nacional de maratón. «Este mes ha pasado bastante rápido y con el tiempo se digiere mejor», asegura. Mas espera que su triunfo le catapulte hacia nuevos logros deportivos. «Creo que puede hacer que me dé un extra de motivación y confianza para seguir luchando por mis metas», afirma. Una de las fechas que tiene marcada en rojo en el calendario es el 19 de junio, momento en el que se celebrará el Campeonato de España de Media Maratón. Será en Paterna. «Quiero tratar de llegar en e mejor estado posible, aunque sé que será muy duro por las altas temperaturas. Además, el circuito no tiene pinta de ser llano. Pero siempre gusta correr en un campeonato nacional, es algo que vivo con mucha intensidad», explica la atleta de Algemesí. Tampoco resulta sencillo compaginar los entrenamientos necesarios para estar entre las mejores y una jornada laboral, que en su caso realiza en una tienda de deportes de Elche. «Algunas veces se me hace muy duro. Pero cuando a uno le apasiona correr, no hay excusas que valgan. Sea la hora que sea, sales a entrenar porque nadie te regala nada», reconoce Mas, que prosigue: «El atletismo no se puede comparar con otros deportes como el fútbol, por ejemplo. A mí nadie me va a venir a ayudar por ser campeona de España. Hablamos de uno de los deportes más sacrificados y de los que menos se valoran. Para vivir de ello hace falta ser olímpico. Aquí cada día tienes que madrugar, trabajar y entrenar». ¡Ah!, y eso no es todo. Yésica Mas se ha alzado con su primera corona nacional con 32 años, para romper cualquier estereotipo. «La edad en este deporte es solo un número. Lo más importante es sumar y ser contantes. Yo empiezo a tener ahora años buenos, sale al fin a la luz todo este tiempo de buenos entrenamientos. El resultado ha tardado, pero lo importante es tener paciencia y seguir sumando, tarde o temprano todo sale», comenta al respecto.