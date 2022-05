De València a Montesa, un recorrido «a la inversa» en la vida de la orden

El viaje emprendido el miércoles por Tono Chamorro recorrerá la ruta «a la inversa». «La orden nació en el castillo de Montesa y acabó sus días en el Palau del Temple de València tras los terremotos que en 1748 destruyeron el castillo-convento y obligaron a trasladar a los frailes», repasa el ciclista aficionado de Llaurí. en 1873 se extinguieron definitivamente los señoríos jurisdiccionales, pasando los bienes de la orden de Montesa, de manera progresiva, a manos particulares.

Tono Chamorro se subió el miércoles a la bicicleta en la puerta del Palau del Temple de València y tiene previsto recorrer uno a uno los más de 60 pueblos que formaron parte del Señorío de Montesa para acabar de definir una ruta cultural de algo más de mil kilómetros a lo largo de la Comunitat Valenciana, con una breve prolongación hasta La Sénia (Tarragona), con la Orden de Montesa como hilo conductor.

El ciclista de Llaurí ha estimado sobre el papel que recorrerá en solitario algo más de mil kilómetros, con un desnivel acumulado de 18.000 metros, lo que no sabe con certeza es cuánto tiempo tendrá que invertir para llegar al municipio que da nombre a la orden y a la ruta, meta de este recorrido. «Calculo que será algo más de un mes de viaje», comenta Chamorro, que mantiene su empeño en certificar una ruta de larga distancia vinculada a a esta orden de caballeros de origen medieval (siglo XIV) que todavía existe como una corporación de carácter honorífico y sin gestión de territorios.

No es la primera que Chamorro pedalea con este fin. En el año 2017 ya cubrió en tres etapas alrededor de 377 kilómetros para unir Montesa y Sant Mateu, «el centro espiritual y el económico de la orden», apunta, en un itineario lineal a través de trece localidades que bautizó como «Camins de l’Orde de Montesa» -una ruta publicada por Cicloturisme Comunitat Valenciana en junio de 2020-, y el año siguiente volvió a cubrir el recorrido en seis etapas, siempre buscando itinerarios por caminos secundarios y trazados sin tráfico.

Esta nueva salida pretende ser incluso más exhaustiva. «Junto a Silvia, mi esposa, he ido ‘puliendo’ el recorrido inicial para que sea lo más seguro posible por caminos con baja o nula circulación de vehículos a motor y, de hecho, de los 377 km solo cuatro transcurren por carreteras convencionales. La idea no es solo llegar pueblo a pueblo, sino buscar alternativas a través de caminos o pistas forestales, ir poco a poco para documentar laruta», explica. Chamorro señala que, si bien hay itinerarios de largo recorrido que cruzan la C. Valenciana, no es habitual poder disponer de uno circular con más de mil kiómetros con un mismo hilo temático.

El itinerario iniciado en València recorrerá l’Horta, la Plana de Castelló, el Maestrat, buscará la Sènia antes de regresar por el Rincón de Ademuz y atravesar la Ribera, la Safor y el Comtat en Alicante para llegar a Montesa.

«Deseo que los que cubran la ruta sientan el territorio y su historia»

Los kilómetros no asustan a un aficionado que ha vivido encima de una bicicleta. Tono Chamorro tenía la costumbre de desplazarse con bici a diario de Llaurí a Tous, donde tenía la base como brigadista -con anterioridad a Llutxent, lo que representaba un recorrido de 84 km diarios- y ha decidido embarcarse en esta nueva aventura camino de los 61 años y una vez finalizada su etapa profesional como brigadista. «Deseo que cuando alguien realice la ruta que ahora diseñamos Silvia y yo sienta el territorio con sus paisajes, olores, gente, historia y costumbres, con cada pedalada, y en cada kilómetro».