Restaurar la torre pondrá fin a 12 años sin inversión en la Murta

Las ruinas del monasterio de la Murta se encuentran en una situación «crítica», según el informe de seguimiento de este conjunto histórico elaborado por los técnicos en 2021, y el Consell Valencià de Cultura no tendría inconveniente en poner el foco sobre esta progresiva degradación ante la prolongada falta de inversiones. «No nos costaría nada elaborar un informe al respecto (...) no tendríamos ningún problema en avalar la intervención que las autoridades políticas puedan realizar en la Murta», comentó el secretario del ente, Jesús Huguet, que ayer celebró en Alzira una sesión plenaria. Huguet, no obstante, recordó que el CVC es una institución informativa y consultiva «que no tiene capacidad de acción política» por lo que los informes que emite tienen un valor «ético» que en ocasiones la autoridad política orilla. Huguet recordó que el Consell de Cultura, que hace justo veinte años ya celebró un primer pleno en Alzira, realizó una declaración de la Murta como «jardín histórico-artístico», por lo que señaló que su evaluación como elemento patrimonial ya cuenta con este aval.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, por su parte, dejó entrever que los doce años sin inversiones en la Murta -más allá de unas actuaciones de mantenimiento mínimas- están cerca de llegar a su fin con la próxima rehabilitación de la Torre dels Coloms, uno de los proyectos votados por los ciudadanos en los presupuestos participativos de la Generalitat, que finalmente le asignó una partida de 1,2 millones. Gómez reveló que hace escasamente diez o quince días los técnicos habían visitado la Murta al objeto de actualizar el proyecto desde el punto de vista presupuestario y, si bien no existe un calendario concreto, recordó que se trataba de una intervención bianual que cuenta en 2023 con una asignación de 600.000 euros. «Está en marcha», dijo. La necesidad de intervenir en la Murta ya fue uno de los temas centrales cuando, hace veinte años, el Consell Valencià de Cultura celebró el anterior pleno en Alzira y, como ayer, se organizó una visita para que sus integrantes pudieran conocer el paraje. El entonces alcalde, Pedro Grande, pidió la intercesión del órgano consultivo para que se agilizara la redacción del plan director del monasterio que permitiera continuar el proceso de recuperación de las ruinas «sin más interrupciones». Grande alertaba de que las obras de consolidación realizadas a la espera de ese documento clave no habían solucionado las amenazas que se cernían sobre las ruinas y que hacían peligrar su conservación. Corría el mes de abril de 2002. El plan director se acabó aprobando, se realizaron algunas actuaciones y se prometieron otras, pero la última intervención de calado en las ruinas se remonta al año 2010, con la segunda fase de las obras de consolidación de los muros de la iglesia. La promesa de invertir en la rehabilitación de la Torre de las Palomas, el elemento que mejor se conserva del conjunto, nunca se ha materializado desde que hace aproximadamente quince años se planteara por primera vez. Las intensas precipitaciones que viene registrando el valle aceleran la degradación de los restos que se conservan del cenobio. El último informe de los técnicos alertaba hace un año de una situación «límite» y reclamaba una intervención urgente de consolidación e impermeabilización. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, aprovechó sus primeras palabras tras recibir a los integrantes del Consell de Cultura para solicitar su respaldo a la declaración de la «Processoneta del Matí» y la «Ofrena de la Seda» como Bien de Relevancia Local Inmaterial. Esta celebración se enmarca en las fiestas patronales de la Virgen del Lluch y, si bien la procesión en sí misma es reciente, ya que fue instaurada por la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lluch a mediados de los ochenta, recuperó una tradición como la ofrenda de las madejas de seda que se remonta en el tiempo ya que hay publicaciones de 1880 que dan cuenta de su celebración. El secretario del CVC, Jesús Huguet, indicó que el ente ya cuenta con documentación sobre la «Processoneta del Matí» y que su propósito es «tan pronto como nos llegue el expediente» que debe iniciar el ayuntamiento, elaborar un informe que avale la declaración. Huguet señaló como uno de los aspectos destacables de la «processoneta» que conlleva la recuperación de algunas danzas tradicionales de la Ribera, que tienen en Algemesí su máximo exponente, y que también se exhiben en l’Alcúdia y otras localidades. «Se trata de unas celebraciones propias de la comarca y que Alzira las recupere sería para nosotros muy satisfactorio y para la Ribera también», señaló. El gobierno municipal ya encargó hace poco más de un año al archivero municipal y Cronista Oficial de Alzira, Aureliano Lairón, que elabora un informe que respaldara la petición que se debe dirigir a la Conselleria de Cultura. Consell de Cultura regresa a Alzira veinte años después El Consell Valencià de Cultura se desplazó ayer a Alzira para, en el año en que ejerce la capitalidad cultural, celebrar un pleno cuando se cumplen 20 años del anterior precedente. El presidente del CVC, Santiago Grisolía, agradeció la invitación y el trato. Jesús Huguet comentó que Alzira y la Ribera en su conjunto es el área que más intervenciones del CVC ha generado, por delante incluso de València ciudad. El CVC respalda que las danzas de Alzira sean Bien de Relevancia Local El ayuntamiento elevará la petición para la «Processoneta del Matí» y la «Ofrena de la seda» Pascual Fandos. Alzira