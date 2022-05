Canvi de model al raspall per millorar la seua competitivitat

La Fundació de la Comunitat Valenciana vol millorar la competitivitat de la pilota valenciana en la modalitat del raspall. Per això i després d’aconseguir estabilitzar els campionats al calendari, el següent pas és la creació d’un nou model organitzatiu. L’objectiu és que els jugadors tinguen un major temps de descans de cara al cap de setmana i que les promeses que peguen fort tinguen més oportunitats de demostrar la seua vàlua en l’elit. Així, els dijous s’alliberen de partides en la programació i s’estableix un sistema rotatori amb tres nivells de cartells diferents.

El gran número de lesions en les últimes setmanes va provocar un desajust en el llistat de pilotaris disponibles per a les partides programades en el calendari. Amb tot açò, els trinqueters van contactar amb la Fundació per la Pilota per a que intermediara per tal de trobar una solució.

La proposta consisteix en un sistema rotatori amb tres nivells de partides diferents:el primer és el més alt amb les figures;a continuació el segon amb els joves que van espentant fort i aquelles figures que estiguen en procés de recuperació de lesions o estat físic de forma, i, per últim, les promeses que encara no estan llestes per a competir amb les figures, però que necessiten d’una finestra per a mostrar les habilitats que guarden i motivar-se per a continuar preparant-se per quan arriben oportunitats més grans.

Des de la Fundació s’ha insistit a incloure el tercer nivell de partides abans esmentat perquè es creu que els jugadors joves han de tin dre el seu protagonisme dins del calendari, ja que són el futur de la modalitat. Així, les promeses tenen garantida almenys una partida per setmana en un dels trinquets col·laboradors amb la Fundació, els quals albergaran com a mínim una cada mes.

Una altra de les condicions pactades és que estos jugadors joves tinguen una remuneració fixa. Un pas més de cara a avançar en la igualtat de salaris en l’elit de la pilota valenciana.

Totes estes decisions es van prendre en una reunió dels trinqueters de raspall associats amb la Fundació i en la qual tots els assis tents van estar d’acord per unanimitat. Es fa constància de la presència dels trinqueters de Bellreguard, Xeraco, El Genovés, Piles, Castelló, Oliva, La Llosa de Ranes i Castelló de Rugat.

Aixímateix,la programació setmanal habitual canvia a la recerca d’un major descans que beneficie als jugadors i, en conseqüència, la qualitat dels cartells del cap de setmana, període on més càrrega de partides hi ha.

Des de la Fundació per la Pilo-ta mostren la seua satisfacció per la resposta positiva de tots els trinqueters,així com perquè hi hajaun vincle de col·laboració amb els trinquets esmentats i els ajuntaments.