Búsqueda de consensos para garantizar una inversión inaplazable

La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira mostró ayer su confianza en que esta tarde se repita el consenso alcanzado hace un año para reclamar inversiones al objeto de acabar con las inundaciones que de forma cíclica sufren algunos barrios de la ciudad. La petición de 2021 no sirvió para que el Gobierno contemplara en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una partida concreta para estas obras que, según recuerda, se arrastran desde hace décadas aunque nunca se han llegado a ejecutar. La entidad vecinal señala que a pesar de las gestiones realizadas en el ámbito institucional y del interés mostrado por los concejales del ayuntamiento, aún no se ha conseguido ningún compromiso por parte de la Administración estatal que conteple una fecha concreta de ejecución y atribuye incluso la demora por parte de la CHJ en presentar el estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones en la Ribera a una estrategia para no tener que comprometerse. Con todo, la FVVAA no duda en señalar que Alzira tiene más cerca que nunca la posibilidad de alcanzar el objetivo y, tras recordar que la ciudad contribuye a los PGE con más de 300 millones de euros anuales y que las inundaciones han provocado que salgan de las arcas públicas hasta 11,6 millones en un plazo de 14 años -atribuye el dato al propio Consorcio de Compensación de Seguros-, apunta que se está intentando conseguir los votos suficientes en el Congreso y el Senado para poder aprobar una partida finalista de 26 millones en los PGE de 2023.