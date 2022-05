Ponz: «El equipo se merecía jugar el play-off, pero el año es de notable»

Pasada más de una semana desde que acabó la liga, el míster de la UD Alzira, Dani Ponz reflexiona sobre la que ha sido «una temporada para el recuerdo». El técnico del Grau la califica con un notable alto. «La excelencia habría sido jugar el play-off de ascenso, algo que este grupo de jugadores se merecía», reconoce. Por primera vez en 20 años el equipo ha permanecido en la categoría interautonómica. «Hemos sido ofensivos, queriendo el balón y haciendo ocasiones. Todo con uno de los presupuestos más bajos de la categoría», añade.

El conjunto azulgrana fue muy sólido durante el primer tramo de competición. Tras la primera vuelta solo había perdido tres partidos, era el tercer equipo menos goleado y ocupó puestos de play-off nueve jornadas. «Estoy feliz de haber combinado gente joven con desparpajo con otra con experiencia en 2ª B», indica.

Uno de los problemas que se encontró en la segunda vuelta fueron las lesiones. «La mayoría de equipos de esta categoría entrena y juega en césped natural. Nosotros solo hemos realizado el 22 % de los entrenes en esta superficie», lamenta. Tras entrenar en anteriores temporadas en Venècia o Benimodo, «hemos tenido la libertad de entrenar en Albalat donde se nos han dado todas las facilidades», afirma. Sobre la posibilidad de entrenar en Venècia, Ponz advirtió que «después de doce años el césped está muy deteriorado e irregular». «Los equipos de la escuela también han padecido lesiones y el ayuntamiento debería plantearse su sustitución», añade.

El técnico afincado en Sollana desearía entrenar más en el Luis Suñer Picó y en Xixerà y «con el césped menos alto de como nos lo hemos encontrado demasiadas veces, lo que ha provocado a los jugadores sobrecargas musculares». Otro de los aspectos que reivindica es la mayor disponibilidad de las instalaciones anexas al estadio. «Es inconcebible que el utillero, Toni Correas, tenga que trasladar en su coche la gran cantidad de material que mueve un club como el nuestro a diferentes instalaciones. Es incomprensible que si un jugador necesita unas botas, no pueda entrar en los vestuarios. Ya que el ayuntamiento no puede aportar subvenciones como dan otros consistorios, podrían permitir que entrenemos en mejores condiciones para no jugar en inferioridad respecto a nuestros rivales», añade.

Afición comprensiva

Del club ha destacado la capacidad de trabajo y la humildad. En las siete temporadas que ha dirigido al Alzira ha pasado de trabajar con su inseparable preparador físico Ramón Trapero y algún ayudante más a gestionar a todo un equipo . «Es muy laborioso coordinar a tanta gente que están muy implicados con su tarea. Tras su horario laboral, viven y trabajan por y para el equipo. En pretemporada, de cada jugador que queríamos fichar tenía varios informes de nuestros propios visionados siguiendo su juego, la polivalencia o incluso su vida personal», explica Ponz.

A la afición le agradece «el apoyo continuo» que le ha brindado toda la campaña. «Me cuentan que en otras temporadas bajaba el número de espectadores pese al ascenso y en ésta hemos logrado traer unos 1.000 de media que han sido comprensivos en nuestros peores momentos», defiende. De la directiva destaca la dirección del presidente, Juan Antonio Sanjuán, y la «visión empresarial del vicepresidente, Rafa Asensio, porque arriesga para ganar a la larga».

En 2016 tomó la dirección deportiva de la cantera. «Hasta entonces teníamos los equipos juveniles de 1ª Regional hacia abajo y solo Cadete e Infantil A en Autonómica. Con los montantes económicos en los que nos movemos debemos ir teniendo jugadores de la cantera y me propuse que el Juvenil A pudiese acabar en División de Honor. Este año Sesé ha jugado 26 partidos y 1.200 minutos y han debutado Tomás Inglés y Diego», destaca Ponz.

Sobre su continuidad, en primer lugar quiere «conocer a fondo» el proyecto que le ofrece la UD Alzira. Al club llegó el rumor del interés del Águilas -antes de descender a Tercera- o del Unionistas de Salamanca, de 1ª RFEF. La directiva se reunirá esta tarde con el técnico para presentarle el presupuesto del club de la temporada que viene. El club le dará unos días para que dé la respuesta definitiva alrededor de su continuidad o marcha.