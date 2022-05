Sueca acoge al profesor más apreciado por sus alumnos

Los profesores son personas que marcan a los alumnos de varias generaciones, lugares y edades. Los estudiantes llegan a pasar más tiempo con sus profesores, que con sus propias familias, algo que deja huella. José Luis Carrillo ha tenido el honor de ser galardonado con el premio «Magistrals» a los docentes ejemplares por cuarto año consecutivo. Este reconocimiento al profesor del IES JOan Fuster de Sueca representa una muestra de afecto por parte de sus exalumnos y el buen recuerdo que ha dejado en estos cursos.

«La alegría más grande de un profesor, es que sus alumnos lo valoren y lo recuerden con cariño», afirma Carrillo. Sus 36 años de trayectoria en el instituto suecano le han valido para conocer a toda clase de estudiantes e intentar que se interesaran por su asignatura, las matemáticas. Según Carrillo, «ganar por cuarta vez este premio, te da ganas de seguir adelante con la enseñanza con mucha ilusión». Las felicitaciones no se hicieron esperar desde el día que recibió un correo electrónico notificándole del galardón. «Por los grupos de WhatsApp todo el mundo me daba la enhorabuena, hasta hacían bromas con que ya me iban a premiar todos los años», admite entre risas Carrillo.

El acto de entrega de los diplomas acreditativos pudo ser presencial y sin mascarilla este año, pese a que en anteriores ocasiones, como en 2020, no se hizo ceremonia y en 2021 no hubo prácticamente público. Algo curioso de la ceremonia, fue que tanto el cómo otra docente, eran los únicos premiados que llevaban cuatro años seguidos ganando este galardón.

Sentirse satisfecho en el trabajo y estar a gusto con el alumnado y los compañeros, es algo imprescindible que le ha servido a Carrillo para avanzar y prosperar en su profesión. Una de las cosas con las que se queda de esta experiencia y más ilusión le hace, es poder compartir sus enseñanzas, tanto académicas, como personales.