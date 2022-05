Alginet, en risc d’inundació

Ala vista de la notícia i declaracions aparegudes el 24 d’abril del 2022 en Levante-EMV, referents a l’acondicionament i restauració dels llits i barrancs del terme d’Alginet, el Grup Municipal Gent d’Alginet considera necessari fer diversos aclariments per a la correcta informació dels nostres veïns.

En l’anomenat article, l’alcalde d’Alginet, Pepe Alemany, fa gal.la del seu desconeixement de l’esmentat projecte. Alemany, diu que la invesió estimada era de «67 millones de euros», cosa que és completament errònia, ja que el projecte d’execució està valorat, a falta d’actualització, en més de 100 milions d’euros. També diu l’alcalde que ha reclamat que s’activen estos projectes ara que, una vegada superada la la pandèmia, van a arribar fons europeus. Que este equip de Govern diga que vol reactivar el desviament dels barrancs és un eufemisme còmic.

No sabem molt bé a què es refereix, ja que des de la legislatura del 2015, quan governaven Compromís i Socialistes d’Alginet, fins ara, que governen Socialistes d’Alginet i PP, el Grup Municipal de Gent d’Alginet ha presentat varies mocions reclamant l’actuació d’este ajuntament, per a poder executar dit projecte.

Este ajuntament, per a poder executar dit projecte, què ha fet fins ara? Quines són les actuacions dutes a terme?

Els nostres veïns, es mereixen conéixer la veritat de les actuacions i no dependre de les declaracions, sense fonament, del gestor de torn. Alginet está influenciat per cinc barrancs, als que cal sumar-li el desviament de la N340.

És imprescindible, per la seguritat del nostres veïns, reclamar este projecte. També cal donar seguretat als nostres empresaris, als que en són i als que puguen vindre. Alguna vegada tindrem que fer atractius els polígons per a poder oferir solars a les empreses. Hui què tenim per a poder oferir?

Este projecte té la finalitat d’evitar el risc d’inundacions al nostre poble. Alginet pateix una carència total d’obres estructurals perquè els diferents equips de govern han adolit d’interés i de gestió.

Temps ha tingut el govern municipal per a fer sendeta a les diferents administracions i demanar l’execució d’este projecte. Actuació que, des de Gent d’Alginet venim reclamant de manera reiterada.

Pensem que l’envergadura del projecte, mereix i procedeix insistir i reclamar periòdicament en totes les institucions públiques que tinguen competència per al desenvolupament del mateix, fins i tot visitar el Ministeri. Però clar, els interessats som nosaltres i, si els interessats no ho reclamem, de cap manera ens ho executaran.