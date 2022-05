El PSOE acusa al PP de dejar a Sollana sin el plan subvencionado de empleo juvenil

El PSOE de Sollana acusó al gobierno local, que gobierna con mayoría absoluta del Partido Popular, de convertir a la localidad en la única de la Ribera Baixa que no se haya sumado al plan Empuju, que promueve el empleo juvenil gracias a subvenciones supramunicipales.

«Me sorprende esta actitud del equipo de gobierno de Sollana. Pero como concejal en el ayuntamiento me preocupa la falta de este apoyo a los jóvenes de la localidad, a los que se niegan ayudas destinadas a la inserción laboral. Sobre todo, si se tiene encuenta que los jóvenes habían realizado 231 solicitudes de empeleo a través del programa Empuju», manifestó ayer a este periódico Ferran Sebastià, presidente de la organización socialista en el municipio.

Igualmente, apeló a la estadística del desempleo juvenil para defender la necesidad de acogerse al plan y subrayó la incongruencia que suponía no haberlo hecho. «No se puede permitir que en una localidad como Sollana en la que el número de parados entre los jóvenes es muy alto, superior a la media de la Ribera Baixa y la Comunitat, no haya solicitado este tipo de subvenciones que ayudan a este segmento de la población a obtener un trabajo remunerado», comentó Sebastián, que añadió a continuación: «Es incomprensible que el ayuntamiento no haga nada al respecto para mejorar su situació ya que, además, se podrían ahorrar algunos contratos».