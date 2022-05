Alzira y Cullera acogen el 25% de las 450 antenas urbanas de telefonía

Ver un vídeo viral. Enviar un mensaje de WhatsApp. Escuchar una canción motivadora. Compartir fotografías con familiares o amigos. Cotillear en redes sociales. A veces, incluso, realizar llamadas. Son, todas ellas, acciones cotidianas que realiza la mayoría de la población a través de sus teléfonos móviles. Una herramienta que se ha convertido en imprescindible para una sociedad hiperconectada. Y para poder llevar a cabo cualquiera de ellas, es necesario que los dispositivos estén conectados a una gigantesca red que les proporcione señal. En la Ribera, son 450 las antenas que proporcionan cobertura a sus más de 300.000 vecinos. Una cuarta parte de estas se concentran en Alzira y Cullera, los dos núcleos más poblados según la época del año.

Así se desprende del mapa interactivo elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que cualquier persona puede conocer cuántas antenas tiene a su alrededor, a qué compañía pertenecen y el rango de bandas en el que operan. Las antenas de telefonía móvil no generan radioactividad. Emiten radiaciones no ionizantes, es decir, no tienen la energía suficiente para alterar estructuras celulares. De hecho, existen múltiples estudios científicos que coinciden en que no existen riesgos para la salud derivados de la exposición de este tipo de antenas.

El punto de la comarca que presenta un mayor número es Cullera, con 66, el 14,6 % de todas las instaladas en la Ribera. Su peculiar situación, junto al mar y la montaña, y el volumen de personas que llegan a convivir allí en verano hacen necesaria una red más amplia que en cualquier otro municipio para ofrecer un servicio de garantías. Según las cifras que ha aportado el ayuntamiento en los últimos años, durante los meses estivales la población puede alcanzar las 250.000 personas. Todas ellas, casi seguro, poseen como mínimo un teléfono móvil que necesita estar conectado a la red.

De no producirse esta circunstancia, y como cabría esperar, Alzira sería la ciudad con un mayor número de antenas de telefonía móvil. Son 51 las que se pueden contabilizar en el portal ministerial, repartidas en diversos barrios, además de en polígonos industriales. La cifra es menor en el resto de localidades. El casco urbano de Sueca alcanza las 28 antenas, ligeramente por encima del siguiente en la lista: Almussafes. Este municipio de la Ribera Baixa posee 23, no obstante, 17 de ellas se encuentran en sus polígonos industriales, lugares de alta tecnología y un gran tráfico diario de personas que necesita una gran cobertura de red.

Pese a su volumen de población menor, Alberic cuenta con casi tantas antenas como Algemesí. Diecisiete frente a dieciocho. No obstante, algunas de ellas se encuentran en ubranizaciones. Al igual que ocurre en otros puntos de la comarca, la población flotante condiciona la red telefónica. Por encima de la decena se encuentran el resto de grandes localidades de la comarca: Carlet (16), Carcaixent (16), Alginet (14) y L’Alcúdia (13).

Precisamente, la existencia de urbanizaciones de chalés es un factor a tener en cuenta, ya que condiciona la instalación de antenas telefónicas para dar una mayor cobertura. Por ejemplo, Montserrat cuenta con nueve antenas, aunque solo tres están en el casco urbano. Montroi posee dos, todas ellas en zonas montañosas ya que el pueblo recibe señal de las cinco instaladas en Real.

La situación de las Entidades Locales Menores de la comarca es, cuanto menos, curiosa, ya que el tamaño de su red de telefonía supera, incluso, a la de varios municipios. Uno de los principales motivos que puede explicar este hecho es que se trata, en todos los casos, de enclaves cuya población crece de forma considerable durante el verano, ya sea por la elevada presencia de chalés o de apartamentos en la costa. A más gente, la cobertura que se necesita es mayor para que el servicio de telefonía no se vea interrumpido en ningún momento.

El Perelló, por ejemplo, cuenta con nueve antenas de telefonía móvil, lo que supone estar por encima de localidades como Castelló o Guadassuar. Durante el invierno, estas dos cuentan con mayor població, pero al llegar el verano la situación se invierte. Hasta siete se pueden contabilizar en La Barraca o Les Palmeres, mientras que El Mareny de Barraquetes posee seis. Tres lugares más con una elevada concentración de personas durante la época estival.

En el lado opuesto de la estadística, hasta cuatro localidades de la Ribera carecen de antenas en su término, por lo que obtienen su cobertura telefónica gracias a la red de poblaciones vecinas. Es el caso de Cotes, l’Énova, Sant Joanet y Senyera. Este último es el municipio de mayor tamaño de la comarca (más de mil cien habitantes) en el que no existe ninguna, aunque se encuentra cerca de las instaladas en los diversos puntos de Castelló.

R.S. Alzira