México aprende el modelo social de las bandas con un profesor de Guadassuar

La Ribera es una comarca de bandas de música. Entidades históricas que ponen banda sonora a los pueblos. Pero su importancia va más allá de una partitura pulcramente interpretada. Así lo entiende Salvador Oriola, profesor en la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona y natural de Guadassuar. Su tesis doctoral versa sobre el componente social de estas organizaciones, una materia que ha hecho llegar hasta México.

Oriola viajó recientemente hasta la Universidad Iberoamericana Ciudad de México para realizar una ponencia y dos clases sobre qué hay detrás de partituras, estudios e instrumentos. Miembro de la banda de Guadassuar, en un momento determinado decidió ahondar en qué implicaciones sociales tenía dicha condición. «Me propuse demostrar que las personas que pertenecen a una banda tienen más capacidades sociales. Les es más fácil integrarse en grupos, por ejemplo», explica a Levante-EMV.

La música es un lenguaje universal. Sin embargo, en cada rincón del planeta se vive de una forma u otra. Y las bandas valencianas son tan peculiares que la Universidad Iberoamericana Ciudad de México quiso conocer sus peculiaridades y cómo, en base a los estudios realizados por Oriola, estas influyen en las capacidades sociales de sus integrantes. «Esto es muy sencillo. Algo que hoy denominamos ‘soft skills’ se encuentra más desarrollado en un miembro de una banda de música. Hablamos de trabajo en equipo, gestión de grupos o roles. Son personas que están acostumbradas ya a trabajar en un objetivo común», asegura el docente de Guadassuar.

Por su puesto, formar parte de una banda de música también juega un papel relevancia en las relaciones humanas. «Si lo pienso, prácticamente todos mis mejores amigos son músicos», ejemplifica Oriola, que añade a continuación: «Se generan vínculos que, en muchas ocasiones, van más allá de una simple amistad. Del mismo modo que ir al colegio implica mucho más que ir a clase y aprender matemáticas, estar en una banda no es solo estudiar y formar profesionales. Existe un sentimiento de pertenencia, se crean grupos que comparten intereses y vivencias. Son cuestiones que, habitualmente, pasan desapercibidas, pero que tienen un gran valor».

De igual modo, durante su intervención, Oriola destacó que la música «permite a las personas relacionarse con otras o a mejorar su convivencia con ellas». «Hacemos música con otra gente y hacemos música para otra gente», manifestó al respecto.

Un sistema que es muy difícil exportar a otros lugares

La sociedad valenciana, y por ende la ribereña, ha normalizado la existencia de una banda de música en un pueblo. Algunos, hasta tienen dos. Un hecho que se entiende como un valor cultural añadido, pero que como explica Salvador Oriola, va mucho más allá. Y que resulta difícil de replicar. «Muchas veces insistimos en que tenemos muy buenos músicos. Es verdad. Yo estudié música en Estados Unidos y me di cuenta de que el que menos estudia en una banda tiene un nivel que no se ve fuera. Pero más imperante que eso es el tejido social que se conforma. Lo que tenemos es algo único que no siempre sabemos apreciar. Además, es un modelo que, por este componente social, no se podría exportar a ningún otro lugar», argumenta.