El Ayuntamiento de Alzira participó de la reunión de inicio del proyecto «Women@Work - Recognise and enhance non formal and informal learning for women (Wo@Wo)», en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Esta asociación de cooperación, en el marco de la Acción Clave 2 del conocido programa para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, echó a andar el pasado 24 de mayo en la ciudad italiana de Milán. Se trata de una nueva iniciativa europea de la que participa el consistorio alzireño que tiene como objetivo principal potenciar y reforzar el talento de las mujeres, contribuyendo a la innovación de los servicios y a la mejora de las prácticas dedicadas a ellas en los itinerarios de formación y reinserción laboral. El propósito del Ayuntamiento de Alzira, a través de su Oficina de Proyectos Europeos Alzira On Europe, es el de generar un impacto positivo en la formación destinada a la reinserción de las mujeres en el mercado laboral, en un momento en el que la desigualdad de género en su participación y en la calidad del empleo está aumentando de forma drástica como consecuencia de la pandemia. Una de las claves del programa es orientar hacia nuevas estrategias de formación en un mundo digitalizado Para ello, el consistorio alzireño contará durante 18 meses con un presupuesto específico de 24.684 euros y la colaboración de dos socios italianos: Associazione Piano C, socio líder del proyecto, y el apoyo de la Università Cattolica Del Sacro Cuore. Aprendizaje informal El Ayuntamiento de Alzira, a través de este nuevo proyecto europeo, busca potenciar y reforzar el talento de las mujeres contribuyendo a la innovación de los servicios y a la mejora de las prácticas dedicadas a las mujeres en los itinerarios de formación y reinserción laboral. Además, para ello se planea desarrollar herramientas más eficaces, diseñadas a partir de las necesidades de las mujeres en un mercado laboral cada vez más digitalizado. Para esto mismo, una de las acciones claves de «Wo@Wo» será diseñar un marco de evaluación y validación de competencias para crear nuevas estrategias de formación y orientación, al igual que se buscará crear planes de estudio o cursos novedosos e innovadores de forma conjunta. Con esto, el Ayuntamiento de Alzira, al igual que sus socios europeos buscan mejorar la garantía de calidad en la educación de personas adultas, la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje de alta calidad para personas adultas y fomentar la inclusión y diversidad en todos los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte.