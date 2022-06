La Ribera tendrá siete equipos en Preferente la próxima temporada

La UD Castellonense no pudo superar el play-off de ascenso a Tercera División en su quinto intento. En el partido de vuelta de las semifinales de la fase de promoción fue derrotado por 4-0 por el CF Gandia, que se enfrentará el sábado al Buñol por un puesto en categoría nacional. El conjunto de Iñaki Rodríguez llevaba un tanto de ventaja del encuentro de ida. Tras una primera parte en la que los ribereños estuvieron virtualmente en la ronda decisiva, Salva Peiró empató la eliminatoria en el minuto 55 con un remate a saque de falta por el que se pidió fuera de juego. En el 73, Mauro Melo marcó de penalti el 2-0. Una pena máxima que también tuvo polémica, ya que supuso la expulsión de Ramsés por ser la segunda tarjeta amarilla. Cuando el partido llegaba al 90, el ex del Castellonense Francesc logró el tercero, alegría que no pudo reprimir ante los 4.000 aficionados que llenaban el Guillermo Olagüe. En el 93, la joya de la cantera blanquiazul, Pere Marco, obtuvo el cuarto. Patacona-Crevillent y Rayo Ibense-La Nucia B son los otros dos enfrentamientos que también se disputarán en Quart de Poblet.

La Ribera, sin embargo, tendrá dos equipos más en Regional Preferente la próxima temporada. Al Castellonense, Carcaixent, L’Alcúdia, Alberic y Alginet se unirán el Promeses Sueca y el Cullera. A solo un punto se ha quedado el Algemesí CF. El equipo del «Balonet» empató a cero en Xàtiva, contra el Ràcing, y logró el punto que necesitaba para proclamarse campeón de liga y volver a Preferente solo un año después. Aunque el Picassent ganó y empató a puntos, los suecanos tenían mejor golaveraje particular. El CF Cullera retorna a la máxima categoría regional después de cinco años en Primera e incluso uno, en la 2017-18, en Segunda Regional. Los de la Ribera Baixa tenían un complicado envite ya que visitaban al cuarto clasificado, el Gorgos, en Gata. Un empate y la previsible victoria del Altea -que ganó 6-1 al Daimús- le habría dejado de nuevo en Primera Regional. Marí adelantó a los ribereños a los cinco minutos. Blasco deshizo el empate en el diez de la segunda y Elies logró el tercero. Aunque el Gorgos redujo diferencias a un cuarto de hora para el final, el marcador ya no se movió y se desató la alegría cullerense. Éxito del Mancomunitat El Algemesí CF, por su parte, se quedó con la miel en los labios. Ganó 1-3 al Castellonense B (Carlos, Chini y Jose y David para los albinegros). Sin embargo, el SB Ontinyent también venció 4-2 al Beniarrés y se llevó el título y el ascenso por el golaveraje particular. Los ‘rotgets’ deberán esperar a que pueda haber una plaza libre en Preferente para poder subir como segundo mejor subcampeón. De la Segunda Regional se va un equipo ribereño, el Mancomunitat. Los del Marquesat lo festejaron a lo grande con una victoria por 7-0 contra el Barxeta con la que adelantaban al Alzira B en la clasificación. Era también una venganza en diferido después de que el año pasado su Juvenil no pudiera ascender deportivamente a Regional Preferente al perder contra el Juvenil C alzirista que se llevó el título de Primera Regional y el ascenso.