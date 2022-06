El Càrcer se vislumbra la final de la Copa Valenta al liderar su grupo

Alzira y Càrcer cosecharon resultados contrapuestos en la segunda jornada de la I Copa Valenta. Las blaugranas, que cayeron por 3-0 a manos de L’Eliana, se han quedado sin opciones matemáticas de poder acceder a la final, mientras que el Càrcer, ahora líder del Grupo B, venció 2-1 al Levante C y tiene en su mano el pase a la final.

El Alzira no se achantó ante un rival que ha finalizado la liga en segunda posición. De hecho, las ribereñas, por medio de Paula Piñero e Inés Conejero, gozaron de dos claras opciones que no aprovecharon. Sí hizo valer una de sus opciones de gol el equipo local, que se avanzó al filo de la media hora. El segundo acto fue igualado por ambas partes. En los minutos finales La Eliana sentenció con otros dos goles a un Alzira mermado por el número limitado de efectivas y que ahora ocupa el último puesto con cero puntos de un Grupo A que precisamente lidera su rival con seis puntos, tres más que los sumados por Mislata B y Valencia C.

El José Sirera fue testigo de la crucial victoria del Càrcer (2-1) sobre el Levante C, campeón de la Liga Valenta, que catapulta a las de Jaunpe Martín hasta el liderato del Grupo B, con las posibilidades intactas de disputar la final de la competición. El primer tiempo no dejó goles, pero sí un gran desgaste físico y un ambiente tenso que propiciaba que el mínimo error pudiese ser castigado. El segundo acto arrancó con una doble parada de Karen Murillo, que minimizó la fuerza con la que salió el Levante del vestuario. Tras una acción defensiva emergió la figura de María Álvarez «Kuki» para recuperar un esférico que poco después remató a la red Carmen Gómez. Las granotas dieron un paso adelante y, a pesar del buen orden defensivo de las ribereñas, encontraron el empate con una volea desde tres cuartos de campo. Lejos de conformarse con un empate que podía ser válido, el Càrcer corrió riesgos y terminó encontrando el premio en el minuto 95, con un golpeo que tras dar en ambos palos terminó empujando a gol la venezolana Yuliana Caile. Por si fuese poco, las del José Sirera también se llevaron la posterior tanda de penaltis (4-3) para evitar posibles empates y ahora lideran la tabla por delante de La Nucía (con los mismos cuatro pero por detrás en el desempate), Levante C (tres puntos) y Aspe, próximo y último rival que todavía no ha puntuado y ante el cual pueden certificar su presencia en la histórica final.