Compromís solo aceptará incorporar a independientes si lo aprueba la asamblea

Compromís se presentará a las elecciones municipales de Carcaixent con su propia marca. La propuesta lanzada por Reiniciem, el colectivo liderado por el exconcejal Carles Albert para propiciar una candidatura de unidad de todos las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE no alterará los planes de la formación valencianista. Se presentará con su logotivo y su imagen corporativa naranja. No habrá concesiones en ese sentido. Ahora bien, esa apuesta decidida y firme por su autonomía tampoco significa que rechace de plano cualquier oferta de diálogo. La coalición no descarta incorporar a la lista electoral a personas ajenas al colectivo, «como ha ocurrido en otras ocasiones», según precisó ayer el portavoz local de Compromís, Rubén Guillot, aunque la decisión última «corresponderá adoptarla a la asamblea local».

Durante las últimas semanas se han establecido contactos informales entre distintos colectivos para explorar la oportunidad de alcanzar acuerdos que impidan la dispersión del voto de la izquierda. El objetivo es abrir espacios de convergencia que movilicen al electorado e impidan el «acceso al poder de partidos extremistas y populistas que pueden poner en riesgo la convivencia en Carcaixent», conforme corroboró ayer Reiniciem en un comunicado avanzado en exclusiva por este periódico. La dirección de Compromís respondió ayer de manera tajante. «En ningún momento Reiniciem se ha dirigido ni a la ejecutiva, ni a la asamblea ni al grupo municipal para hacerle ninguna propuesta», terció ayer Guillot y el alcalde, Paco Salom, que también negaron haber aceptado una oferta de diálogo que aseguraron desconocer. Ambos también certificaron que la coalición naranja se presentará a las elecciones «con una lista propia». Carles Albert considera imprescindible activar al electorado de izquierda para definir un espacio plural de confluencia que permita que no se desperdiguen los votos. «Nuestra intención es sumar, construir un espacio común que defina un decálogo de intenciones y propuestas que puedan ilusionar a los votantes, no se trata de exigir puestos en las candidaturas sino de acercar posturas para que la sociedad civil se movilice», defendió ayer.