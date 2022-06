El ingreso en prisión del joven Pau Juan es inminente, pese a que su familia ha hecho lo imposible por impedirlo. Pero la Justicia no ha variado el veredicto de las sentencias, que se mantienen firmes. Su ingreso en el Centro Penitenciario de Picassent está previsto para el próximo lunes pese a la petición de indulto.

Durante la mañana de ayer, el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 conectó en directo con Pau Juan, al que acompañaban sus padres y el abogado del agredido, Frank Mateu. Después de un debate sobre las pruebas que se habían presentado en el juicio, entró en directo la madre de Isaac, otro compañero que se autoinculpó de la agresión cometida a Mateu. En directo, Mari Carmen afirmó que su hijo era el verdadero responsable de la agresión y repitió en reiteradas ocasiones que su hijo se había culpado a sí mismo por medio de un escrito de presentado en el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm.

Esta información no ha sido tomada en cuenta por la Justicia, al haber contradicciones en las declaraciones de Isaac. Según la madre del condenado, Paula Juan, «Isaac solo respondía preguntas de su abogado durante el juicio, además de cambiar la versión en varias ocasiones: afirmó que en un principio había testigos de la agresión y posteriormente dijo que no los había». Esta situación, junto a las declaraciones de varios testigos, despertó la desconfianza del juez, que no dio veracidad al relato. «Otra de las cosas que no entendemos, es por qué han tardado tanto en admitir que la agresión había sido perpetrada por Isaac, podrían haberlo dicho antes de que la justicia diera un veredicto», lamentó Paula Juan.

En estos momentos, la familia se encuentra desbordada por la situación y no tiene esperanzas de que mejore. En menos de dos días, Pau Juan tendrá que entrar en prisión mientras toda su familia lucha para que se demuestre su inocencia de manera legal. Durante el programa matinal de Antena 3, el padre del acusado admitió haber agotado todas las vías judiciales para demostrar que su hijo no había atacado a nadie y que ni siquiera se encontraba junto al agredido.

«Solo nos falta querellarnos contra todos los testigos que han pasado por el juzgado, para que por fin se sepa la verdad», admite Paula Juan, que añade: «Estamos pasando por los peores momentos de nuestra vida, porque una persona inocente no merece entrar en la cárcel».