Carlet i les properes eleccions municipals

En un any, l’últim diumenge de maig 2023, se celebraran eleccions municipals (així com, possiblement, autonòmiques) i com el temps passa tan apresa els partits polítics deuran començar a fixar objectius, estratègies i accions polítiques per afrontar aquesta data electoral amb èxit.

Respecte als governs municipals, sense distinció de color polític, aquest mandat municipal ha sigut tremendament complicat de gestionar, ja que han hagut de fer front, sent l’Administració més propera als ciutadans i amb unes limitades competències en matèria de sanitat, a un fet extraordinari: la pandèmia per la Covid-19. Un fet que deixarà les seues arrels no sols en la història en general sinó, també, en la «intrahistoria» individual i col·lectiva per la seua duresa. Qui va a poder oblidar aquest temps de tant de dolor!

Després de gestionar aquesta extraordinària circumstància sense estar preparats ni en matèria de personal ni en mitjans materials, la vida va tornant a la seua rutina de sempre i estic convençut que la gestió de la pandèmia, per la seua «extraordinarietat» va a tenir poc de pes en el vot i seran les circumstàncies de sempre les que decantaran els resultats, ja que fa la impressió que tenim tantes ganes d’oblidar aquest malson que no som conscients que el país ha estat paralitzat durant un llarg termini de temps, amb tot allò que implica per la vida privada i pública.

Algunes de les circumstàncies que van a condicionar el vot, aleshores, estan ja forjant-se. Per exemple, la seguretat (inseguretat) ciutadana. Aquest és un tema recurrent que la dreta quan està en l’oposició agita i fa bandera (de forma irresponsable). Per molt que les dades objectives ressenyen que l’Estat espanyol és un dels més segurs de la UE, aquest discurs sempre arrela en determinat sector de la ciutadania i, sobretot, a Carlet on, per les informacions que circulen, tenim un problema relacionat amb les conseqüències que la drogoaddicció produeix.

Per altra banda, hi ha una idea que el PP i els feixistes de VOX estan explotant en les xarxes socials i que es resumeix en una frase: «Carlet està abandonat». És a dir, no hi ha gestió municipal o és molt dolenta en tot allò relacionat amb el manteniment de les instal·lacions públiques, neteja, jardins, carrers, camins, etc.

Aquesta idea pot ser molt potent electoralment per la seua dificultat de combatre, ja que és impossible mantenir el poble sempre i permanentment en «perfecte estat de revista» (em recorda allò «d’aigua per a tots»). Però, sobretot, en Carlet al tindre una població «embellida», més d’un terç (39%) de la població és major de cinquanta anys. És a dir, una població que per les seues circumstàncies personals (jubilats, pensionistes, etc.) «pateja» molt el poble i s’assabenta directament de totes les deficiències que en l’urbanisme urbà i rústic existeixen.

Per tant, o el govern municipal de coalició progressista (Compromís - PSPV-PSOE) es posa les piles per guanyar el «relat» sobre aquest tema o van a tindre molt difícil repetir l’experiència de coalició. Deuen «multiplicar-se» en la gestió municipal (intentant recuperar el temps perdut en la pandèmia) però, sobretot, fer-ho palès amb una potent política de comunicació als ciutadans i ciutadanes de Carlet.

Nota: Caldria no oblidar els errors que l’esquerra comet, sent un exemple paradigmàtic d’aquests Andalusia, terra dels «senyorets», on tot indica que la dreta tindrà una majoria ampla. Igualment, ressenyar el blanquejament que els mitjans de comunicació, incloent els públics, estan fent dels feixistes de Vox així com la corrent mediàtica general que hi ha contra el govern de coalició de l’Estat afavorint, per tant, a la dreta. A més, els informatius de TVE s’ha convertit en intranscendents, circumstancia aquesta que és una gran noticia per la dreta.