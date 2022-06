El festival de blues de Corbera atrae a grandes profesionales

Los próximos 24 y 25 de junio regresará el Corbera Blues Festival, que ya está consolidado como referencia de este género a nivel nacional. En el cartel sobresalen Tommy Castro & The Painkillers, recientes ganadores de las tres categorías principales en los Blues Music Awards. También destaca la formación Will Jacobs & Marcos Coll Band. La sutileza la pondrá el guitarrista uruguayo Martín Burguez con su particular swing-blues. El cartel lo completan las formaciones valencianas Bluet Band, Maria Carbonell & Lucas Ibáñez, The Blue Trio y The Moneymakers. Tampoco faltará la tradicional Paella & Blues.