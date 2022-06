El verano se coló en mayo en la Ribera con más calor y humedad

Las tormentas de los primeros días de mayo, que llegaron a provocar el desbordamiento del río Verde en los términos de Massalavés y Alberic, han convertido el mes entre húmedo y muy húmedo en la Ribera, según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala las elevadas temperaturas como la otra característica de este período, con anomalías de casi 2,5 º C por encima de lo que se consideraría normal en este mes de primavera. Los 21º C de media que arroja la estación de Carcaixent representan la desviación más acusada en la comarca ya que son 18,6 º C lo que el promedio del período de referencia climática (1981-2010) señala como habitual en esta localidad.

Mayo se recordará por la tromba de agua que causó inundaciones en València y su área metropolitana y, si bien la Ribera no registró esa torrencialidad, la lluvia también dejó registros muy elevados, como los 117,5 l/m2 recogidos en Polinyà de Xúquer, que representan un superávit del 170 % respecto del régimen de lluvias habitual -este observatorio recoge en un mes de mayo normal 43,5 litros- o los 92 i/m2 de Sueca, que conllevan un superávit del 143 % ya que el registro normal en base al promedio histórico de la capital de la Ribera Baixa sería de 37,8 litros. El informe de Aemet recoge otros observatorios con superávits menos llamativos como el 98 % de Montserrat, el 27 % de Sumacàrcer o el 25 % de Carcaixent. El ranquing pluviométrico lo encabezan en mayo los registros del observatorio de Mas del Rosari, en Paterna, con un superávit del 559, y el de València, con un + 507 %, zona que el análisis climatológico del mes define como extremadamente húmeda. Tanto el área metropolitana de València como buena parte de la Ribera quedan dentro del área definida como muy húmeda por Aemet en un mes considerado húmedo en el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque con enormes diferencias por lo que a los registros de lluvia se refiere, lo que no impide que sea el mayo más húmedo desde 2011. Por lo que respecta a las temperaturas, el análisis autonómico considera el mes extremadamente cálido con una temperatura media de 18,7 º C, lo que supone 2,2 º C por encima de lo que marca la climatología de referencia, que lo convierte en el cuarto mes de mayo más cálido desde 1950. La anomalía térmica que arroja el observatorio de Carcaixent se sitúa por encima de esa media (+2,4 º C), mientras que otros observatorios que presentan temperaturas más altas de lo normal son el de Polinyà (+1,5 º C) y el de Sueca (+1,3 º C).