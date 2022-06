El grito mudo de los migrantes

Los periodistas Carles Senso y Vicente Tafaner presentarán este sábado un volumen publicado por la editorial alzireña Reclam que se convierte en un grito de denuncia por las condiciones en que viven los migrantes. La crónica parte de trece entrevistas planteadas en mitad de una pandemiaque intensificó el miedo de aquellos que viven bajo la mirada de la irregularidad, la desesperación y el olvido. Trece voces que claman contra la anestesia colectiva, la deshumanización y la condescendencia.

La migración habla. Grita, protesta. Contra la discriminación, contra el racismo. Contra la trata de personas, contra la ablación de las niñas, contra la homofobia, contra las violaciones, contra la violencia estructural. Senso y Tafaner les escucharon durante decenas de horas con empatía e implicación. Y todo cobra forma en el libro «Identidad migrante», que se presenta en el Centro Municipal de Juventud de Benimaclet el sábado a las 12 horas.

Son reflexiones sobre las experiencias que acumulan los migrantes desde sus países de partida hasta su destino. Según explica Senso el libro «está plagado de vidas diseccionadas, de facciones de un todo. De ese espacio que crea cada uno de los casi ocho mil millones de habitantes de este planeta complejo, un mundo que vive un decaimiento moral, con la propagación de mensajes de odio que enfrentan comunidades y culpan a los perseguidos. Discursos imparables en ámbitos digitales, alimentados por el ego, la salvajada más bravucona y la descontextualización más desinformativa. El relato ofrece un altavoz al silenciado, la acallada o la amordazada. Tomar partido. Permitir que se escuche».

Por su parte, Tafaner sostiene que las personas migrantes no pueden ser reducidas a cifras, a problemas geoestratégicos o a miradas condescendientes cimentadas en la perspectiva occidental y etnocéntrica. Hay que aproximarse a ellos y ellas desde un enfoque y reivindicación de derechos, conociendo sus realidades más próximas y con mirada de género. La palabra como arma. La conciencia de la escucha frente al letargo oficial y el olvido.

Experiencias impactantes

Algunos de los relatos son sobrecogedores. Tanana Traoré, procedente de Mali, aborda la ablación: «He hablado con mis hermanas para que no lo hagan con sus hijas. Cuando me piden dinero, no les doy si lo han hecho o piensan hacerlo. Y así he conseguido convencer a dos pero esas niñas serán discriminadas en el colegio y entre sus amigas porque dicen que el clítoris, si no se lo cortan, convierte a las niñas en niños». El guatamalteco, Alex Milton, destaca: «Yo soy psicólogo y no me he podido autoterapiar por el miedo que se sufre al caminar por la calle sin papeles y pensar que en cualquier momento va a aparecer la policía y te va a expatriar. Te sientes como una cucaracha. Fatal, fatal, fatal, fatal… yo tengo pavor a los policías».

La nigeriana Vivian Ntih se autocompadece: «Soy una bolsa de basura. Una simple bolsa de basura porque alguien tiene que serlo. Si hay basura, tiene que haber bolsas de basura. Unos fabrican la mierda y otros nos la comemos». José Armando González, colombiano de origen, aborda en el libro la realidad que le empujó a cruzar el Atlántico: «Pese a que tarde o temprano las personas acabarán muertas o en la cárcel, muchas eligen el camino del narcotráfico, el de la violencia sistémica, el de la cultura de la muerte. En torno a ese submundo hay una industria brutal de prostitución, e incluso hay familias contentas porque un narcotraficante se ha fijado en su niña de trece años, porque significa una redención para ellos. También el contexto lo favorece. La presión por llevar lo último en tecnología, la ropa, los vicios, el ritmo de la vida… todo es más fácil si cuentas con el dinero de la droga».

Y la afgana Tahereh Heidari Rezaei narra el mundo que dejó atrás: «No existe libertad. Te obligan a hacer cosas que no tienen sentido, como llevar el hyjab puesto. Es un problema de educación. No hay respeto por la figura de la mujer. Están sometidas a una degradación constante».