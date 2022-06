El joven de Antella ingresa en prisión mientras el agresor se autoinculpa

Pau Juan no ha fallado a su cita. El joven de 32 años de Antella ingresó ayer por la mañana en el centro penitenciario de Picassent para cumplir la condena por una agresión que siempre ha negado haber cometido. De hecho, el autor confeso, Isaac Lozano, reiteró nuevamente ayer la inocencia de Juan, que fue condenado por la Audiencia de València a tres años y medio de prisión. La familia no pierde la esperanza y luchará para que su estancia sea la más breve posible, según confirmó ayer a Levante-EMV.

Acompañado hasta la misma puerta por vecinos, amigos y familiares que pedían su indulto, Pau Juan ingresó ayer en el centro penitenciario de Picassent para cumplir con la pena que le ha impuesto la Justicia. Tres años y medio por una agresión a otro joven en un pub de València que niega haber cometido. Es más, otra persona, Isaac Lozano, reconoció ser el verdadero autor. Una afirmación que solo se produjo cuando la sentencia ya era firme. La semana pasada insistió en una televisión de ámbito nacional. Ayer lo repitió de nuevo ante los micrófonos de À Punt: «Francamente, lo estoy pasando muy mal. Me cambiaría por Pau ya mismo. Si hay alguien que debería estar entrando en prisión soy yo».

Durante las últimas semanas, la familia de Juan ha llevado a cabo una gran campaña de recogida de firmas para reclamar el indulto. Miles de personas se han sumado a la causa al conocer su caso, incluso el Ayuntamiento de Antella se posicionó en su favor. No hay nadie en su pueblo que dude de su inocencia. Pero todos estos argumentos y otros tantos esgrimidos a nivel judicial y en la petición de indulto no han evitado su ingreso en prisión. Algo que no resta esperanza a la familia, que tiene un nuevo frente de batalla abierto.

Ante la ausencia, por el momento, de un indulto, ha solicitado que se le aplique el tercer grado penitenciario, lo que le permitiría, en la práctica, continuar con una vida «normal», pues podría conservar su trabajo y mantener el contacto con su familia y amigos para luego pernoctar en la prisión. Es el clavo ardiendo al que se aferran sus seres queridos. Aunque Juan se mostraba más pesimista que su familia («Creo cero en la Justicia», manifestó), no ocultaba su deseo, que no es otro que su pena se acorte: «Estoy mal porque entro en la cárcel por un delito que no he cometido, pero el apoyo de mi familia y mi pueblo me da fuerzas para entrar y confiar en salir pronto».

Durante los últimos días, las redes sociales de Pau y sus familiares se han llenado de mensajes de ánimo para el joven, que desde ayer cumple condena, en palabras de sus seres queridos, como «víctima de una historia kafkiana».